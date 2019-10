Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 400,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 14.10.2019 415,00 Strong buy Raymond James Justin Patterson 14.10.2019 450,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 14.10.2019 360,00 Conviction buy Goldman Sachs Heath Terry 10.10.2019 440,00 Outperform Credit Suisse Douglas Mitchelson 10.10.2019 265,00 Neutral Rosenblatt Securities Bernie McTernan 10.10.2019 410,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 09.10.2019 370,00 Buy UBS Eric Sheridan 09.10.2019 440,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 08.10.2019 300,00 In line Evercore ISI Vijay Jayant 07.10.2019 425,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 27.09.2019 350,00 Buy Pivotal Research Group Jeffrey Wlodarczak 25.09.2019 425,00 Buy Loop Capital Alan Gould 23.09.2019 450,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Todd Juenger 19.09.2019 451,00 Outperform Imperial Capital David Miller 29.08.2019

XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

257,65 Euro +0,25% (15.10.2019, 16:39)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

258,65 Euro -0,52% (15.10.2019, 16:53)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

283,30 USD -0,78% (15.10.2019, 16:21)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (15.10.2019/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 451,00 oder 265,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 16.10.2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat David Miller, Aktienanalyst von Imperial Capital, in einer Aktienanalyse vom 29.08.2019 den Titel weiterhin mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 458,00 auf 451,00 USD gesenkt. Der Analyst habe die EBITDA-Prognose wegen höherer Kosten für Marketing und technologische Entwicklungen im Ausland reduziert. Höhere Produktionsausgaben in Europa würden auch bezogen auf 2020 eine Reduzierung der Schätzung erforderlich machen. Netflix habe aber Probleme, die für eigene Verhältnisse außerordentliche teure Eigenproduktion "The Irishman" in die Kinos zu bringen. Miller glaube, dass Kinobetreiber bei Netflix die gleichen Regeln zur Anwendung kommen lassen wollten wie bei anderen Filmstudios. Das bedeute, dass ein 90-täges Exklusivrecht gefordert werde, bis der Film mittels anderer Vertriebswege Zugang zum Publikum finde.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Rosenblatt Securities. Analyst Bernie McTernan hat das "neutral"-Rating in einer Aktienanalyse vom 10.10.2019 bekräftigt. Das Kursziel wurde von 330,00 auf 265,00 USD gesenkt. Der Analyst halte die Konsensprognose zu den Kundenzahlen in Q3 für angemessen. Vor allem dürften aber beim Quartalsbericht von Netflix Inc. die Subskriptionsplanungen für Q4 im Mittelpunkt des Interesses stehen, vor allem wegen des Marktstarts der konkurrierenden Angebote von Apple und Disney. McTernan befürchte, dass Netflix die Konsensschätzung für Q4 verfehlen werde. Zudem dürfte sich der verschärfte Wettbewerb nachteilig auf die Kosten für Inhalte auswirken. Hier müsse mit Steigerungen gerechnet werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: