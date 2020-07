Die NetCents Technology-Aktie steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 06.07.2020)



Börsenplätze NetCents Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NetCents Technology-Aktie:

0,894 EUR -14,04% (06.07.2020, 15:45)



ISIN NetCents Technology-Aktie:

CA64112G1054



WKN NetCents Technology-Aktie:

A2AFTK



Ticker-Symbol NetCents Technology-Aktie:

26N



Kurzprofil NetCents Technology Inc.:



NetCents Technology Inc. Technology (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) bietet über seine Online-Zahlungsplattform Verbrauchern und Händlern Online-Dienste zur Verwaltung elektronischer Zahlungen an. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf die Erfassung der Migration von Bargeld zu digitaler Währung, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um Zahlungslösungen anzubieten. (06.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetCents Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NetCents Technology (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kanadische Krypto-Finanzdienstleister NetCents habe zu Wochenbeginn angekündigt, seine Aktivitäten in Europa auszubauen und zu diesem Zweck ein Tochterunternehmen in Deutschland zu gründen. Der Aktie liefere das zunächst allerdings keine neuen Impulse.NetCents werde hierzulande eine Tochtergesellschaft zur Unterstützung von Unternehmen auf dem europäischen Markt gründen. Zu diesen Geschäftsbereichen würden die Abwicklung für Händler, die Rechnungsstellung für Unternehmen auf Abonnementbasis sowie Händlerdienste und Crypto-Banking-Stack/Lösung als White-Label-Angebot für Geschäftsbanken gehören, heiße es in einem Statement des Unternehmens.Dass die Wahl auf einen Standort Deutschland gefallen sei, dürfte auch mit der regulatorischen Situation zusammenhängen: Im März habe die Finanzaufsicht BaFin Richtlinien und Begriffsbestimmungen für Finanzinstitute veröffentlicht, die an Kryptowährungs-Produkten interessiert seien. NetCents biete eine White-Label-Lösung für Geschäftsbanken an, die daran interessiert seien, ihrem Kundenstamm auch den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen.Um seine Europa-Ambitionen zu untermauern, habe das kanadische Krypto-Unternehmen zudem seine erste europäische Bankbeziehung aufgebaut.Die NetCents-Aktie habe Ende Juni einen großen Satz nach oben gemacht und in der Spitze bei rund 1,80 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Seitdem habe sich der Kurs allerdings beinahe wieder halbiert. Alleine am heutigen Montag gehe es um rund 13 Prozent abwärts.