Aufgrund des zunehmend unsicherer werdenden Börsenumfelds, vor allem seit dem Handelsdisput zwischen den USA und China, könnten längerfristige Bilanzprognosen eine geringere Trefferquote aufweisen als in den Jahren zuvor. Aus diesem Grund solle hier nur auf das Geschäftsjahr 2020 geblickt werden. Die Konsensschätzungen würden von einem erwarteten Umsatz in Höhe von 6,44 Mrd. USD 2020 ausgehen. Das EBIT könnte sich bei 1,50 Mrd. USD einpendeln und der Gewinn je Aktie bei etwa 5,05 USD liegen. Aufgrund dieser Annahme auf der Gewinnseite wäre eine erhöhte Dividende von 1,76 USD anzunehmen. Der Nettogeldbestand des Konzerns könnte weiter abschmelzen und sich 2020 bei 1,62 Mrd. USD befinden.



Der Konzern publiziere am 22. Mai 2019 den Quartalsbericht für das vierte Quartal 2019 und veröffentliche zudem das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019. Am 15. August werde bereits das Ergebnis für das erste Quartal 2020 publiziert. (Analyse vom 20.05.2019)



20.05.2019



69,09 USD -0,86% (17.05.2019, 22:00)



US64110D1046



A0NHK



NTA



NTAP



Das US-Unternehmen NetApp Inc. (ISIN: US64110D1046, WKN: A0NHK, Ticker-Symbol: NTA, NASDAQ Ticker-Symbol: NTAP) ist ein IT-Unternehmen, das seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich des Netzwerk-Datenmanagements und der Datenarchivierung bietet. Dabei erstreckt sich das Leistungsspektrum auf Hardware-Lösungen und Software-Lösungen sowie weitere Dienstleistungen. Neben den Bereichen Datensicherung und Datensicherheit, Datenmigration, Storage-Software, Dateninfrastrukturmanagement und Flash-Storage gibt es auch die Bereiche Cloud-Services und die hybride Cloud-Infrastruktur.



Berlin (www.aktiencheck.de) - NetApp-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns NetApp Inc. (ISIN: US64110D1046, WKN: A0NHK, Ticker-Symbol: NTA, NASDAQ Ticker-Symbol: NTAP) unter die Lupe.Das Unternehmen NetApp Inc. sei ein IT-Unternehmen, das seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich des Netzwerk-Datenmanagements und der Datenarchivierung biete. Dabei erstrecke sich das Leistungsspektrum auf Hardware-Lösungen und Software-Lösungen sowie weitere Dienstleistungen. Neben den Bereichen Datensicherung und Datensicherheit, Datenmigration, Storage-Software, Dateninfrastrukturmanagement und Flash-Storage gebe es auch die Bereiche Cloud-Services und die hybride Cloud-Infrastruktur. Allein die Anwendungsgebiete in den letztgenannten Bereichen seien zahlreich - ebenso das Leistungsspektrum des Konzerns. Eine hybride Cloud sei zum Beispiel eine Kombination von einer oder sogar mehreren öffentlichen oder privaten Cloud-Umgebungen. Die Kunden würden auswählen, welche virtuellen Ressourcen sie zum Beispiel zur Speicherung ihrer Daten nutzen wollten. Die Aktivitäten von NetApp würden sich nicht nur auf den Heimatmarkt USA erstrecken, sondern hätten einen hohen internationalen Anteil. Im dritten Geschäftsquartal 2019 habe der internationale Umsatzanteil bei rund 47 Prozent gelegen. Die NetApp Incorporated werde von CEO George Kurian geleitet und habe ihren Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen sei 1992 gegründet worden.Alle Angaben zu Quartalszahlen würden sich auf das Geschäftsjahr von NetApp beziehen und nicht auf das sonst überwiegend übliche Kalenderjahr.Details zur NetApp-AktieDie Aktie von NetApp habe das Handelssymbol NTAP und sei an der Technologiebörse NASDAQ gelistet. Der IPO habe am 21. November 1995 zu einem Kurs von 13,50 USD stattgefunden. Wenn man diesen IPO-Kurs split-adjustiert berechne, so läge dieser bei 0,84 USD. Betrachte man die langfristige Kursentwicklung, könne man bei der Aktie von NetApp durchaus von einer Kursrakete sprechen, die sich über die Jahre bestens am Kapitalmarkt behauptet habe. Die Aktie sei unter anderem Mitglied im NASDAQ 100 und im S&P 500. Zum Ende des zweiten Quartals 2019 seien rund 255 Mio. Aktien auf vollverwässerter Basis ausstehend gewesen. Die größten Aktionäre seien mit 14,35 Prozent Primecap Management Company, ferner würden 11,68 Prozent der Aktien von der Vanguard Group gehalten, sowie 7,70 Prozent von BlackRock, 6,49 Prozent von Capital Research and Management Company, 4,40 Prozent von State Street und 3,31 Prozent von Geode Capital Management. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 95 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der NASDAQ-100-Index im Vergleichszeitraum um rund 110 Prozent zugelegt habe. Das Wertpapier sei trotz der enormen Performance ein leichter Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 18,33 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NASDAQ in den letzten 52 Wochen 88,08 USD im Hoch und 54,50 USD im Tief gekostet.Aktuelle AnalysenIn den letzten 52 Wochen würden sich insgesamt 28 Analysen finden, davon 22 Analysen mit einer Kurszielangabe. Der höchste Wert stamme von DA Davidson, die am 15. November 2018 ein Kursziel von 100,00 USD veröffentlicht hätten. Den niedrigsten Wert hätten die Analysten von Cohen ausgewiesen, die am 11. Dezember 2018 ein Kursziel von 53,00 USD publiziert hätten. Das Durchschnittskursziel der 22 Analysen betrage 79,04 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Kurs von 69,69 USD an der NASDAQ aus dem Handel gegangen.Bis zu September/ Oktober des vergangenen Handelsjahres habe der Wert der NetApp Inc. sauber aufwärts tendiert und ein Hoch nahe der 87,50 USD ausgebaut. Käufe nach leichten Rücksetzern hätten einige fast perfekte Einstiege mit guten bis sehr guten Chance-Risikoverhältnissen geboten. In den letzten Monaten des Jahres 2018 habe es jedoch einen deutlichen Rückschlag mit teilweise starken Momentumbewegungen auf der Abwärtsseite gegeben und ein vorläufiges Tief nahe der Unterstützung bei 52,50 USD sei ausgebaut worden. Mit dem neuen Jahr habe der Wert jedoch seine Stärke zurückerhalten. Jahreshochs nahe der 72,50 USD seien ausgebaut worden und es seien bisher kaum negative Handelswochen zu verzeichnen gewesen. Der Schlusskurs der Vorwoche habe nahe der 69,00-USD-Marke abgelesen werden können.Die Unterstützungszone von 63,00 USD/64,00 USD sollte jetzt genau im Auge behalten werden. Bleibe der Wert oberhalb dieses recht wichtigen Bereiches, sollte es durchaus realistisch sein, dass sich weitere Aufwärtstendenzen zeigen würden und die aktuellen Jahreshochs erneut angelaufen werden könnten. Auch neue Jahreshochs in Richtung 82,50 USD wären - bedingt durch vorherige Schwankungsamplituden - durchaus realistisch. Rutsche der Wert allerdings erneut nachhaltig unter das Kernunterstützungsniveau von 63,00 USD/64,00 USD ab, so könnte dies schnell wieder zu stärkeren Abgaben führen und die Käuferseite wäre aufgrunddessen als etwas unvorteilhaft zu betrachten.NetApp: Fundamentaldaten 2018Bei der NetApp Inc. werde jeweils zum 30.04. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 5,911 Mrd. USD erwirtschaftet. Zum Vergleich: Der Konzern habe im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 5,519 Mrd. USD und 2016 ebenfalls 5,546 Mrd. USD erzielt. Demnach sei zumindest eine ansprechende Umsatzsteigerung zu registrieren. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sei mit 1,166 Mrd. USD angegeben worden. Der Jahresüberschuss sei mit 76,0 Mio. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 0,28 USD gelegen. Je Anteilsschein habe die Dividende 0,80 USD betragen. Insgesamt liege die Ausschüttungssumme somit bei 214,0 Mio. USD. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 2,941 Mrd. USD ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 2,067 Mrd. USD gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten sei mit 7,798 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 9,865 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 10.300 Mitarbeiter beschäftigt; mit dem Ende des dritten Quartals 2019 seien es rund 10.500 Mitarbeiter gewesen.