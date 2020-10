LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (05.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Beim Papier des Schweizer Nahrungsmittelgiganten könnte es schon bald zum Ausbruch nach oben kommen. Starke Kaufsignale und eine gute Nachrichtenlage bei Nestlé könnten das Papier jetzt beflügeln. Auch die Analysten von der HSBC hätten daher das Kursziel auf 123 CHF (ca. 114 Euro) angehoben. Darauf sollten Anleger jetzt achten.Seitdem die Nestlé-Aktie Ende Juli nur knapp das Allzeithoch bei 113,20 CHF verfehlt habe, konsolidiere sie in Form einer symmetrischen Dreiecksformation. Dabei schwanke der Kurs fortlaufend um die Widerstandslinie, die vom Februar-Hoch bei 110,20 CHF ausgehe. Am Freitag habe der Kurs nun diesen Widerstand überwinden können und direkt an der oberen Begrenzungslinie bei 110,34 CHF geschlossen. Mit einem Kurssprung habe die Nestlé-Aktie heute nun über dieser Begrenzung geöffnet und löse damit zunächst die Formation auf. Gelinge es dem Wert heute über 110,34 CHF zu schließen, sei eine starke Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch wahrscheinlich. Die zunehmende Trendstärke und ein hohes Momentum würden zudem für einen Ausbruch nach oben sprechen.Die Nestlé-Aktie könnte schon in Kürze das Allzeithoch ins Visier nehmen. Gelinge heute das Kaufsignal, könnte das heute für einen Einstieg genutzt werden. Investierte Anleger sollten dabei bleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)