L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

94,10 EUR -0,95% (12.12.2019, 09:42)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

103,08 CHF (12.12.2019, 09:28)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (12.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Logischer Schritt: Nestlé habe den Verkauf seines US-Eiscremegeschäfts für USD 4 Mrd. an JV-Partner Froneri angekündigt (ohne Angaben zur Cash-Komponente der Transaktion). Die Geschäftseinheit habe letztes Jahr einen Umsatz von USD 1,8 Mrd. ausgewiesen, primär angekurbelt von Superpremium-Marken wie Häagen-Dazs.Dreijährige Erfolgspartnerschaft: Das JV mit Froneri sei 2016 lanciert worden, gemeinsam mit R&R in Zusammenarbeit mit PAI Partners (Nestlé habe damals eine Sachvergütung von CHF 1,2 Mrd. geleistet). Zu Beginn habe das JV das Eiscremegeschäft in Europa, dem Nahen Osten (inkl. Israel ab 2019), Argentinien, Brasilien, Australien, den Philippinen und Südafrika umgefasst. Nach dem Verkauf werde Nestlé nur noch in Teilen von Südamerika und Asien sowie Kanada mit Eiscreme präsent sein. Zur Vereinbarung habe 2016 auch noch das Tiefkühlkostgeschäft in Europa gehört. Froneri habe letztes Jahr ein Umsatzplus von 3,6% erreicht, bei einem Anstieg des ber. Betriebsgewinn von 5,9% auf 11,8% (bzw. 1,2% auf 2,4% auf ausgew. Basis). Der Umsatz habe sich auf CHF 2,9 Mrd. belaufen. Im selben Zeitraum hätten sich Nestlés Kredite an Froneri von CHF 1,8 Mrd. auf CHF 0,9 Mrd. reduziert.Nächster Kursimpuls: GJ19-Ergebnisse am 13. Februar (+)In einem Bericht vom 20. Juni 2018 habe der Analyst geschrieben: "Unserer Ansicht nach sollten Herta, die Eiscreme-, Tiefkühlkost- und Pizzageschäfte in den USA sowie NSH rechtzeitig veräußert werden". Das sei tatsächlich schnell in Angriff genommen worden. Nestlé investiere weiter in die Marken, da die Sparmaßnahmen schneller greifen würden als geplant. Die Unternehmensleitung vernachlässige aber auch nicht das Portfolio und verschlankt kontinuierlich Bereiche mit schwacher Performance. Wer sei als Nächstes dran?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: