Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Nestlé-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

123,02 CHF +0,05% (10.11.2021, 11:12)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (10.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Schweizer Lebensmittelriese habe im abgelaufenen Quartal abermals ein deutliches Umsatzplus von 7,6% vorweisen können, wovon 1,6% auf gestiegene Preise zurückzuführen seien. Angeführt worden sei das Wachstum dabei von der Region AMS (Americas), wo ein organisches Umsatzwachstum in der Höhe von +8,4% zu Buche gestanden habe. In den Industrieländern im Allgemeinen hätten die Umsätze um mehr als 7% zulegen können. Da auch in den Schwellenländern organische Wachstumsraten von 8,3% erreicht worden seien, habe das Umsatzwachstum generell auf sehr breiten Beinen gestanden.Aufgeschlüsselt nach Produktkategorien habe Kaffee abermals am meisten zum organischen Wachstum beitragen können, maßgeblich angetrieben durch die starke Nachfrage bei den drei Hauptmarken Nescafé, Nespresso und Starbucks. PetCare habe zweistellige Wachstumsraten verzeichnet, angeführt von den Premiummarken Purina Pro Plan, Fancy Feast und Purina ONE. Molkereiprodukte hätten ein mittleres einstelliges Wachstum verzeichnet, das auf der anhaltenden Nachfrage nach angereicherter Milch, Kaffeeweißern und Speiseeis beruht habe. Süßwaren hätten ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich ausgewiesen, unterstützt durch eine starke Umsatzentwicklung bei KitKat.Auch bei Nestlé hätten die gestiegenen Kosten bei Rohstoffen, Verpackungen sowie Transport und Logistik eine entscheidende Rolle gespielt. Dem Großteil der gestiegenen Kostenkomponenten sei jedoch mit Preissteigerungen beim Endprodukt entgegengewirkt worden.Nestlé Health Science wachse weiterhin kräftig. Am 9. August 2021 habe Nestlé die Übernahme der Kernmarken von The Bountiful Company für USD 5,75 Milliarden abgeschlossen. The Bountiful Company sei führend in der hochattraktiven und wachsenden globalen Ernährungs- und Nahrungsergänzungskategorie. Im Juli habe Nestlé die Übernahme von Nuun abgeschlossen, einem führenden Unternehmen im schnell wachsenden Markt für funktionelle Flüssigkeitszufuhr. Ebenso sei eine Vereinbarung mit Seres Therapeutics abgeschlossen worden. Im Zuge dieser solle ein orales Mikrobiom-Therapeutikum in den USA und Kanada vermarktet werden.Nestlé baue sein globales Wassergeschäft um und konzentriere sich verstärkt auf internationale Premium- und Mineralwassermarken sowie auf Produkte zur gesunden Flüssigkeitsversorgung. Auch scheine sich der Konzern aus dem umstrittenen Geschäft mit der französischen Wassermarke Vittel zurückzuziehen. Das Unternehmen werde seine Vertriebsvereinbarung mit dem Supermarkt-Discounter Lidl, der Hauptvertriebspartner der Marke gewesen sei, nicht verlängern.Als klassischer defensiver Wert und Big Player in der internationalen Konsumgüterindustrie sei die Nestlé-Aktie in der Vergangenheit immer wieder mit hohen Bewertungsniveaus aufgefallen. Auch in den letzten Wochen und Monaten habe der Konzern sowohl im Vergleich zur eigenen Historie, als auch zum Sektor und zum breiten Markt wieder deutlich an Bewertung aufgebaut, sodass Nestlé nicht als günstig zu bezeichnen sei.Die Stellung Nestlés als global agierendes Blue Chip Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und auch der vermehrte Fokus auf Nachhaltigkeit lasse das Unternehmen unter ESG-Aspekten attraktiver erscheinen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden jedoch denken, dass die Aktie aus Bewertungsgesichtspunkten aktuell nur geringes Ertragspotenzial verspreche.Wir belassen unsere Empfehlung daher auf "halten" und erwarten einen besseren Einstiegszeitpunkt bei attraktiveren Bewertungsniveaus, so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Nestlé-Aktie. Das Kursziel von CHF 128 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf einem KGV für das Jahr 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie relativ zum breiten Aktienmarkt von 25% berücksichtige. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: