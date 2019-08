SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (30.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Die Wassersparte des Schweizer Nahrungsmittelgiagnten wolle in Florida neue Geschäfte machen und habe sich dort eine Fabrik gekauft. Das Wasser solle dort aus den Quellen des Ginnie-Spring-Parks geschöpft werden. Umweltschützer würden sich aber bei der Nestlé-Unternehmung allerdings Sorgen um das Ökosystem des Flusses Santa Fe, zu dem die Quellen gehören würden, machen. Gegner hätten bereits eine Online-Petition gestartet. Noch sei das Geschäft für Nestlé also keine sichere Sache, jedoch eher, weil der Schweizer Konzern erst noch eine Lizenz für die Wasserabfüllung erwerben müsse.Der Lebensmittelkonzern bekomme des Öfteren Kritik durch Umweltschützer zu hören, doch der Nestlé-Aktie merke man das überhaupt nicht an. Diese sei seit Jahresbeginn über 20% im Plus und befinde sich nur knapp 2% von einem neuen Allzeithoch entfernt.Bei den Nestlé-Papieren herrsche weiterhin ein starker Aufwärtstrend und überragendes Momentum! Dabeibleiben, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Börsenplätze Nestlé-Aktie: