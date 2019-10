L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

95,14 EUR -1,59% (17.10.2019, 17:33)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

103,96 CHF -1,98% (17.10.2019, 17:31)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (17.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Starke Entwicklung des internen Realwachstums: Anstieg des internen Realwachstums (RIG) im 3. Quartal von 2,2% im 1. Quartal und 3,0% im 2. Quartal (ein Handelstag mehr) auf 3,9%, was vor allem auf PetCare und die Märkte der Industrieländer zurückzuführen sei. Bei Nespresso verzeichne Nestlé zweistellige Wachstumsraten bei NA, KitKat und Atrium. Im Gegensatz dazu sei die Preisgestaltung im 3. Quartal mit -0,2% negativ gewesen (1,2% im 1. Quartal und 0,9% im 2. Quartal), da die Kaffeepreise gesunken seien und die Vergleichsbasis u.a. in den Bereichen Waters und Brasilien schwierig gewesen sei. Schwachpunkte: Pakistan und China mit stagnierenden Umsätzen (Yinlu schwach, niedriges einstelliges Wachstum in IN), Waters in Europa.Kaffee mit starkem RIG: Nespresso in NA, Vertuo-Line mit Präsenz in 21 Märkten, Starbucks bereits 34 Ländern eingeführt.CHF 20 Mrd. an Aktionäre zurückgeführt: Die Rückzahlung an die Aktionäre sei im Wesentlichen in Form von Rückkäufen und einer oder mehrerer Sonderdividenden erfolgt, was nicht wirklich überrascht habe. Im Januar 2020, also unmittelbar nach Abschluss des Rückkaufs von CHF 20 Mrd. zum Jahresende, solle mit einem weiteren Rückkauf begonnen werden.GJ19-Vorgaben bestätigt: Org. Wachstum von rund 3,5% (ggü. Konsens 3,6%), zugrunde liegende Marge von 17,5% oder darüber (ggü. 17,6%). Projekte: DSD, Veräußerung von Herta auf Kurs. Waters per 01.01.2020 in den Zonen.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel laute CHF 116,00. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: