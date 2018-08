SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

80,38 CHF -0,20% (13.08.2018, 09:25)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (13.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nestlé: Vor Ausbruch nach oben? AktienanalyseDer Nahrungsmittelriese Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) befindet sich in einem Umbruch, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der frühere Fresenius-Chef Mark Schneider möchte beim Schweizer Konzern die Rendite verbessern. Bis zum Jahr 2020 solle sich die operative Marge von 14,7 Prozent aus dem Jahr 2017 auf bis zu 18,5 Prozent erhöhen. Zuzuschreiben sei dies dem aktivistischen Investor Daniel Loeb gewesen. Heiße, der Konzern solle auf der einen Seite wachsen, aber zugleich die Kosten gesenkt werden. Bei den Produkten sollten Kaffee, Tierfutter, Wasser und Babynahrung die neuen Umsatz- und Gewinnbringer sein. Dagegen komme alles auf den Prüfstand, was nicht die erwartete Rendite bringe. In diesem Zusammenhang habe sich Nestlé bereits vor kurzem vom Süßwarengeschäft in den USA getrennt.Das Vorhaben Schneiders, der seit rund zwei Jahren an der Spitze von Nestlé stehe, komme an der Börse gut an. Auch die im Mai eingetütete Allianz mit der US-Kaffeehauskette Starbucks solle bis Ende August abgeschlossen sein, wodurch Nestlé das Geschäft außerhalb der Kaffeehäuser übernehme und somit in Zukunft Starbucks-Kaffeeprodukte vertreiben könne. Kaffee gelte als wachsender Markt mit attraktiven Margen. Mit den Marken Nescafé und Nespresso sei Nestlé hier bereits führend. In Deutschland habe der Konzern im letzten Jahr den Tierfutter-Hersteller Terra Canis übernommen.Aus technischer Sicht habe sich die Nestlé-Aktie mit einer steilen Aufwärtsbewegung seit Ende Juni wieder nach oben vorgekämpft und befinde sich im oberen Bereich eines Abwärtstrendkanals, der bis April 2015 zurückgeführt und aktuell zwischen 60,80 und 72 Euro beschrieben werden könne. Aktuell sollte die Aktie aber nicht mehr den Supportbereich um 70 Euro unterschreiten, da sich für die Notierungen sonst eine obere Trendwende ergeben könnte, die den Abwärtstrend nach unten hin öffne. Sollte die Aktie aber aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen, könnte die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden, die über die späten Hochs von November letzten Jahres um 74 Euro bis zum Vorjahreshoch um 79 Euro führen könnte so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.08.2018)Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:71,08 EUR +0,25% (13.08.2018, 09:24)