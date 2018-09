Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

72,22 EUR +0,95% (17.09.2018, 10:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

81,16 CHF -0,15% (17.09.2018, 10:04)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (17.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Nahrungsmittelhersteller erfinde sich gerade neu - dank dem neuen CEO Mark Schneider. Die Nestlé-Aktie nähere sich dem Rekordhoch an.Schneider wolle die operative Marge bis 2020 von 14,7 auf 18,5 Prozent steigern. Daher schließe er Werke, stelle Marken auf den Prüfstand, lasse in den Laboren permanent neue Produkte testen.Um Nespresso wieder zur absoluten Nummer 1 zu machen, setze der neue CEO auf die Riesenkaffeekapsel Vertuo für größere Portionen. Kaffee in Kapseln sei nach wie vor ein riesen Geschäft, allein die Deutschen würden im Jahr drei Milliarden Stück verbrauchen. Zudem werde Nestlé künftig weltweit die Produkte der US-Kaffeehauskette Starbucks vermarkten.Seit der Empfehlung des AKTIONÄR liege Nestlé 175 Prozent im Plus. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein - zumal die Risiken für einen Crash des Gesamtmarktes gestiegen seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: