Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

90,56 EUR +0,24% (28.06.2019, 17:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

102,38 CHF +0,25% (03.07.2019, 09:42)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (03.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktie bleibt weiterhin spannend - AktienanalyseDie Aktie des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns und größten Schweizer Industrieunternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) hat im bisherigen Jahresverlauf bereits von CHF 80,84 auf CHF 102,40 zugelegt und das trotz des Rufs als defensiver Titel, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Gebe es weiteres Gewinn Potenzial oder sei mit einem Seitwärtstrend zu rechnen?Seit über 150 Jahren existiere der stark diversifizierte Nahrungs- und Getränkehersteller nun. In den letzten Jahren habe Nestlé stark von der Globalisierung profitiert und biete seine Produkte mittlerweile in 190 Ländern an. Weltweit seien ca. 308.000 Mitarbeiter in 85 Ländern für den Konzern tätig. Dabei verteile sich der Umsatz gleichmäßig über die Kontinente, was eine ansprechende regionale Diversifikation darstelle. Auch vom Ende der Börsenäquivalenz, welches manchen Schweizer Aktien zu schaffen mache, zeige sich der Aktienkurs unbeeindruckt.Mit einem Umsatz von CHF 91,4 Mrd. bei einem Gewinn von CHF 13,8 Mrd. stehe Nestlé laut den Forbes Global 2000 momentan auf Platz 42 der weltgrößten Unternehmen. Die Marktkapitalisierung betrage aktuell CHF 300 Mrd. Der größte Teil des Umsatzes, nämlich 21,6 Mrd. CHF seien im letzten Jahr auf die Sparte "Powdered and Liquid Beverages" entfallen, zu welcher bekannte Marken wie etwa Nespresso gehören würden. Wasser hingegen werde im Konzern Portfolio getrennt geführt und habe mit Marken wie San Pellegrino, Perrier oder auch Nestlé Pure Life knapp CHF 7,4 Mrd. Umsatz gebracht. Weitere Kernbereiche seien "Nutrition and Health Science", "Milk products and Ice cream" oder auch das Geschäft mit Tiernahrung, "PetCare".Vor etwas mehr als zwei Jahren sei der Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Third Point bekannt geworden, der sich in diesem Fall konstruktiv in das Unternehmen eingebracht habe. So habe dieser als einer der Treiber hinter der zuletzt durchlaufenen Restrukturierung gegolten. Die operative Marge habe von 15,3% im Jahr 2016 auf 18% im vergangenen Jahr gesteigert werden können und letztes Jahr habe man die Handelssparte von Starbucks erwerben können. Damit sei die wachstumsstarke "Powdered and Liquid Beverages" Sparte weiter gestärkt und zwei Kult Marken in ihr vereint worden. Eine weitere Idee von Third Point sei es ein Aktienrückkaufprogramm zu starten gewesen, welches sich bei den immer noch niedrigen Zinsen günstig finanzieren lasse. Das weiterhin laufende Programm sollte dem Kurs weitere Stabilität verleihen und ihn mindestens auf dem aktuellen Niveau halten.Im Anschluss an den G20 Gipfel am vergangenen Wochenende habe sich ein Zufluss an den Aktienmärkten und ein Abfluss an Mitteln aus sicheren Anlagen wie Gold, Devisen oder auch US-Staatsanleihen beobachten lassen. Der Goldpreis habe dabei den größten Tagesverlust des Jahres verzeichnet. Aktienindices hätten zulegen können, der DAX etwa habe ca. 1,2% über dem Schlusskurs von Freitag eröffnet und auch S&P 500 Futures seien in die Höhe geschnellt. Zusätzlich könnten die Aktienmärkte auf die Hilfe der Notenbanken zählen.Von diesem Umfeld könnte die Nestlé-Aktie profitieren, da sie zwar als vergleichsweise defensiver Titel gelte, aber momentan von verschiedenen Gruppen nachgefragt werde. Besonders in den USA bekomme sie mehr Aufmerksamkeit, die Fantasie über den Verkauf der L'Oréal Beteiligung und weitere Akquisitionen hätten einige Anleger nach wie vor im Kopf. Auch der Schweizer Franken gelte in schwierigen Zeiten als sicherer Hafen für Anleger und da Obligationen niedrige Renditen abwerfen würden, würden große Anleger hier gerne auf Unternehmen ausweichen, die kaum von der Konjunktur abhängig seien. Zusammenfassend bleibe die Aktie weiterhin spannend und mit verschiedenen strukturierten Produkten ließe sich zum Beispiel auch bei gleichbleibendem oder nur leicht steigendem Kurs eine Rendite erzielen.Die Aktie der Nestlé SA wird aktuell bei CHF 102,40 (02.07.2019) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das 52-Wochen Hoch habe bei CHF 102,52 (18.06.2019) gelegen. Das Jahrestief habe bei CHF 76,26 (02.07.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "buy", 13 Analysten auf "hold" und drei Analysten auf "sell" setzen. (Ausgabe vom 02.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link