SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 75,36 -2,53% (15.02.2018, 13:39)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie: A0Q4DC

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie: NESR

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie: NESN

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie: NSRGF

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (15.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Die Q4-Zahlen hätten beim Umsatz im Rahmen der Erwartungen gelegen. 2017 sei das organische Wachstum mit 2,4% y/y schlechter als erwartet und die Guidance ausgefallen und habe ein historisches Tief erreicht. Hier hätten die Region AMS sowie Nestle Nutrition eine schwache Entwicklung gezeigt. In H2 seien wegen der Restrukturierungsaufwendungen und stark erhöhten Firmenwertminderungen die Ergebniserwartungen durchgehend verfehlt worden. Die Guidance für die operative Marge sei aber am unteren Ende erreicht worden. Für 2018 erwarte Nestlé u.a. ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2% und 4% y/y.Die Analystin habe ihre Prognosen angepasst (u.a. EPS 2018e: 3,43 (alt: 3,49) CHF; EPS 2019e: 4,03 (alt: 3,62) CHF). Das Wertpapier habe mit einem Kursrückgang auf das Zahlenwerk reagiert. Das von den laufenden Effizienzmaßnahmen sowie Sondereffekten geprägte 2017 sei ein Übergangsjahr gewesen. Die Restrukturierung werte die Analystin positiv und erhoffe sich auch in Verbindung mit dem möglichen Verkauf der L'Oreal-Anteile Impulse für die Geschäftsentwicklung bzw. Portfoliooptimierung. Jedoch begrenze die hohe Wettbewerbsintensität das Aufwärtspotenzial für das Papier.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt ihr "halten"-Votum für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel sei von 90,00 CHF auf 82,00 CHF gesenkt worden. (Analyse vom 15.02.2018)Börsenplätze Nestlé-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:65,30 EUR -2,54% (15.02.2018, 13:27)