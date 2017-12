SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

85,10 CHF +0,41% (06.12.2017, 11:59)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkönnete Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhaltelich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekönnetesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen halte Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (06.12.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Übernahme bei Nestlé Health Science (NHS) in Nordamerika: Atrium Innovations sei ein weltweit führender Anbieter von gesundheitsfördernden Lebensmitteln mit Sitz in Kanada. Die fest etablierten Marken von Atrium würden das Produktportfolio von Nestlé Health Science um Neuerungen wie Probiotika, Proteinnahrung auf Pflanzenbasis, Ersatzmenüs und eine Vielzahl von Vitaminprodukten sinnvoll erweitern. Darüber hinaus würden sich Nestlé hier zusätzliche Verkaufskanäle bieten. So werde Atriums wichtigste Marke, Garden of Life, weltweit in über 14.000 Reformkostläden sowie über eine Online-Plattform angeboten. Im letzten Jahr sei Atrium erstmals in China vertreten gewesen und sei jüngst eine Partnerschaft mit einer chinesischen E-Commerce-Plattform eingegangen.USD 700 Mio. Umsatz (80% in den USA) - zweistelliges Wachstum erwartet: Atriums Margen lägen in etwa auf Nestlés Konzernniveau, und würden für NHS (Umsatz: CHF 2,3 Mrd., Marge: 15%) aber eine bedeutende Steigerung darstellen. Nestlé bezahle für Atrium USD 2,3 Mrd. (= 3,3-facher Umsatz) an das Private-Equity-Unternehmen Permira, das Atrium 2014 für USD 707 Mio. übernommen habe. Angaben zu Atriums Rentabilität würden keine vorliegen. Bei Annahme einer EBITDA-Marge von 15% (wie bei Mitbewerber USANA HS) erhalte man die Kennziffer 21,9, was für diese Art von Transaktion nicht ungewöhnlich sei.CEO Mark Schneider setze seine Strategie weiterhin in hohem Tempo um, indem er Übernahmen in ausgewählten wachstumsstarken Produktkategorien tätige. Gemäß Gerüchten sei Nestlé an der Consumer-Care-Division von Merck interessiert (EUR 860 Mio. Umsatz, geschätzter Kaufpreis EUR 4 Mrd.). Atrium sei somit keine große Überraschung. Nestlé dürfte bis zum Jahresende rund USD 2,5 Mrd. in die US-Süßigkeitssparte investieren. Intelligenter Schritt in Nordamerika, der das Wachstum um rund 20 bis 30 Bp und die Marge um 5 Bp beeinflusse.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Nestlé-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel laute CHF 96,00. (Analyse vom 06.12.2017)Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:72,86 EUR -0,18% (06.12.2017, 11:58)