Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (14.07.2017/ac/a/a)



Paris (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktie im Auge behalten! AktienanalyseDie Analysten der BNP Paribas nehmen die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe."Was halten Sie von Nestlé als Investition?", hätten Leser eines Fachmagazins kürzlich die Redaktion gefragt. Der Anlass sei die Investition von 3,5 Milliarden US-Dollar durch den Hedgefonds Third Point und dessen angesehenen Manager Dan Loeb gewesen. Die Antwort: Nestlé sei eine großartige Aktie, die man im Auge behalten sollte.Die Analysten der BNP Paribas selbst gehen einen Schritt weiter: Der Schweizer Mega-Multi gehört als Basisanlage schon deshalb in jedes Depot, weil hier eine einzige Aktie alles Mögliche vereint: Globale Größe, Präsenz und Stärke, ungeheuer viele starke Marken - Nestlé ist an sich selbst schon wie ein international diversifizierter Aktienfonds.Ein anderes, jüngeres und immer spannender werdendes Thema sähen die Analysten im Bereich Health Care, der vor allem Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik umfasse. Zwar ein schwieriges Gebiet, weil sich in den Aktienkursen oft die hoch gesteckten, aber fraglichen Erwartungen an den therapeutischen (und damit geschäftlichen) Erfolg widerspiegeln würden. Indes: Branchenspezifische Fantasie durch häufige Firmenübernahmen und ein enormer Nachholbedarf im Gesundheitssektor gerade in Asien würden für Fantasie sorgen. (Ausgabe vom 14.07.2017)XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:75,63 EUR -0,66% (14.07.2017, 14:09)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:83,60 CHF -0,24% (14.07.2017, 14:11)