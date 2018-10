Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

69,56 EUR +0,93% (18.10.2018, 09:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 79,54 +0,61% (18.10.2018, 10:04)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (18.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Grund hierfür sei vor allem die Wachstumsverlangsamung in den Industrieländern von je 1,4% (Q1 u. Q2) auf 0,7% (3Q). Die Wassersparte habe trotz tiefer Vergleichsbasis ebenfalls enttäuscht. Die übrigen Geschäftsbereiche hätten sich in Q3 hingegen positiv entwickelt (RIG auf 6,3% erhöht). Ebenfalls positiv seien die RIG-Werte in Nordamerika und der Region AOA ausgefallen.Preisgestaltung optimiert: Der Wert habe in Q3 bei 0,9% gelegen, eine Folge der verbesserten Preisgestaltung bei Waters, Other Businesses sowie in der Region Nord- und Südamerika. Diese Verbesserungen seien sowohl in Industrie- wie Schwellenländern erfolgt.Starke Zahlen bei Nutrition und Petcare: In punkto RIG hätten beide Divisionen die Analysten-Erwartungen deutlich übertroffen. Besonders Nutrition habe seine Wachstumsdynamik auch in Q3 weiter steigern können (ggü. 3,5% in H1).Der Ausblick auf GJ 2018 sei bestätigt worden: Das OG solle bei rund 3% liegen (Kons: 3,1%) und die zugrunde liegende Betriebsgewinnmarge im Trading-Bereich solle sich im Einklang mit den 2020-Zielen entwickeln (Kons: +50 BP).Die positive Dynamik in Nordamerika, China und der Sparte Babynahrung werde bestätigt. Das Quartal stehe jedoch unter dem Einfluss einer nach wie vor schwachen Umsatzentwicklung der Wasser-Sparte. Insgesamt sei Nestlé auf Kurs, die Prognosen für 2018 zu erreichen, obwohl das RIG enttäuscht habe. Der Analyst bedauere den Abgang von WLM und sei über die Wahl von Chris Johnson als Nachfolger überrascht. Dies sei seines Erachtens eine vorübergehende Lösung, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Es habe geringfügige Auswirkungen auf seine Schätzungen.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, empfiehlt die Nestlé-Aktie weiterhin zum Kauf. Das Kursziel laute CHF 92,00. (Analyse vom 18.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link