Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 140,00 Buy UBS Guillaume Delmas 04.02.2022 128,00 Neutral Credit Suisse Eamonn Ferry 03.02.2022 145,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 03.02.2022 110,00 Underperform Jefferies Martin Deboo 03.02.2022 140,00 Buy Berenberg Bank James Targett 20.01.2022 135,00 Overweight Barclays Capital Warren Ackerman 17.01.2022 140,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 14.01.2022 140,00 Overweight Morgan Stanley Pinar Ergun 10.01.2022 142,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 09.12.2021 128,00 Halten RBI Manuel Schleifer 10.11.2021 122,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 20.10.2021 125,00 Buy Kepler Cheuvreux - 20.10.2021 104,00 Sector-perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 20.10.2021

112,0700 EUR +2,06% (15.02.2022, 16:53)



118,06 CHF +0,65% (15.02.2022, 16:38)



CH0038863350



A0Q4DC



NESR



NESN



NSRGF



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (16.02.2022/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 145,00 oder 104,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. wird am 17. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, hat Celine Pannuti von J.P. Morgan mit 145 CHF das höchste Kursziel ausgegeben. Die Einstufung für den Titel wurde nach einem Zukauf auf "overweight" belassen. Die Akquisition des US-Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln Orgain sei ein Schritt nach vorn bei pflanzenbasierten Produkten und ergänze das VMS-Portfolio des Nahrungsmittelkonzerns, schrieb Analystin Pannuti in einer am 3. Februar vorliegenden Studie.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Nestlé kommt dagegen vom Analysehaus Jefferies: Analyst Martin Deboo hat die Aktie des Lebensmittelkonzerns nach der Ankündigung des Erwerbs eines Mehrheitsanteils an der US-Gesellschaft Orgain auf "underperform" mit einem Kursziel von 110 CHF belassen. Die Akquisition ermögliche es Nestlé Health Science, eine führende Position im Bereich der pflanzlichen Ernährung in den USA einzunehmen, schrieb Martin Deboo in einer am 3. Februar vorliegenden Studie. Zudem ergänze dieser Zukauf das bestehende Portfolio und den Channel-Mix.Außerdem hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für Nestlé von 130 auf 140 CHF angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Inflationsdruck könnte zunächst noch größer werden, sollte aber im Verlauf des Jahres 2022 nachlassen, was für die Branche der Lebensmittel-, Körperpflegeprodukte- und Reinigungsmittelhersteller (HPC) dann eine positive Trendwende bedeuten würde, hätten die Analysten um James Targett in einer am 20. Januar vorliegenden Studie geschrieben. Neben höheren Kosten blieben aber auch die Folgen von Erhöhungen der Verkaufspreise ein Thema: Während die Nachfrage der Verbraucher in vielen Bereichen kaum darunter leiden dürfte, sehe dies bei Waschmittel, Joghurt und Shampoo anders aus. Vor diesem Hintergrund könnten sich die Gewinnerwartungen des Marktes für 2022 für Essity, Danone, Kraft Heinz, AAK und Symrise als zu hoch erweisen. Für Beiersdorf, L'Oreal, Glanbia und Tate & Lyle seien die Analysten allerdings optimistischer als der Markt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: