Kursziel

Nestlé-Aktie

(CHF) Rating

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 114,00 Halten Raiffeisen Bank International AG Manuel Schleifer 10.08.2021 130,00 Buy Berenberg Bank James Targett 02.08.2021 130,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 02.08.2021 120,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 30.07.2021 124,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 30.07.2021 135,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 30.07.2021 102,00 Sector-perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 30.07.2021 130,00 Buy UBS AG Guillaume Delmas 30.07.2021

Börsenplätze Nestlé-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

114,54 CHF +0,83% (13.08.2021, 17:30)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (16.08.2021/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 135,00 oder 102,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 29. Juli die Zahlen für das zweite Quartal 2021 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Juli sei der Schweizer Lebensmittelkonzern dank anhaltend guter Geschäfte im Einzelhandel im ersten Halbjahr stark gewachsen. Zudem hätten sich Preiserhöhungen und zuletzt auch der Wegfall von Corona-Beschränkungen positiv ausgewirkt. Organisch - also gerechnet ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - hätten die Erlöse um 8,1 Prozent zugelegt. Nominal habe das Plus 1,5 Prozent auf knapp 42 Milliarden CHF (rund 38,7 Mrd. Euro) betragen. Unter dem Strich habe Nestlé damit seinen Gewinn leicht auf 5,9 Milliarden CHF steigern können.Das Management um Konzernchef Mark Schneider habe seine Ziele für das Jahr etwas angepasst. So rechne Nestlé nun mit einem organischen Wachstum um 5 bis 6 Prozent. Zuvor hatte die Firma noch ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich anvisiert, was laut Konzerndefinition ein Plus von 4 bis 6 Prozent bedeute, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Privatbank Berenberg. Der dort zuständige Analyst James Targett hat das Kursziel für das Papier von 127 auf 130 CHF angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Wachstumsaussichten des Nahrungsmittelkonzerns stützten die Bewertung, schrieb Analyst James Targett in einer am 2. August vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: