Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 117,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 22.02.2021 125,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 22.02.2021 102,00 Hold Jefferies & Company Martin Deboo 22.02.2021 96,00 Sector-perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 22.02.2021 115,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 22.02.2021 110,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 19.02.2021 120,00 Buy Berenberg Bank James Targett 19.02.2021 115,00 Hold Deutsche Bank Tom Sykes 19.02.2021 105,00 Neutral Credit Suisse Alan Erskine 18.02.2021 125,00 Overweight Morgan Stanley Richard Taylor 18.02.2021 130,00 Buy UBS AG Guillaume Delmas 18.02.2021 - Kaufen Raiffeisen Bank International AG Manuel Schleifer 18.02.2021



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (04.03.2021/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 130,00 oder 96,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 18. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2020 verkündet.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 18. Februar habe sich beim Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé das Wachstumstempo im Schlussquartal 2020 erhöht. Aus eigener Kraft hätten die Erlöse im Gesamtjahr um 3,6 Prozent zugelegt. Wachstumstreiber sei dabei unter anderem die Tierfuttermarke Purina gewesen. In den ersten neun Monaten habe Nestlé noch ein um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe bereinigtes Umsatzplus von 3,5 Prozent verzeichnet.Wegen Verkäufen von Unternehmensteilen und dem stärkeren CHF habe sich der ausgewiesene Umsatz jedoch um 8,9 Prozent auf 84,3 Milliarden CHF vermindert (rund 78 Mrd. Euro). Nestlé habe etwa das Hautpflegegeschäft Nestlé Skin Health verkauft. Im laufenden Jahr sollten die Erlöse im mittleren einstelligen Bereich zulegen.Unter dem Strich habe für das abgelaufene Jahr ein Gewinn von rund 12,4 Milliarden CHF gestanden. Das seien rund drei Prozent weniger gewesen als ein Jahr zuvor, aber mehr als Analysten erwartet hätten. Die Aktionäre sollen eine um 5 Rappen erhöhte Dividende von 2,75 CHF erhalten, was leicht unter den Erwartungen der Analysten liegt, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, hat die Schweizer Großbank UBS mit 130 CHF das höchste Kursziel nach Quartalszahlen ausgegeben. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Ein besseres Wachstum aus eigener Kraft des Nahrungsmittelkonzerns habe verfehlte Margenerwartungen ausgeglichen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am 18. Februar vorliegenden Studie.