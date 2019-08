Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Nestlé-Aktie

(CHF) Rating

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 117,00 Buy UBS AG Nik Oliver 19.08.2019 121,00 Buy Jefferies & Company Martin Deboo 09.08.2019 113,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 30.07.2019 115,00 Overweight Barclays Capital Warren Ackerman 29.07.2019 115,00 Buy Berenberg Bank James Targett 29.07.2019 115,00 Buy Deutsche Bank Gerry Gallagher 29.07.2019 110,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 29.07.2019 109,00 Hold HSBC Jeremy Fialko 29.07.2019 110,00 Buy Baader Bank Andreas von Arx 26.07.2019 100,00 Market-perform Bernstein Research Andrew Wood 26.07.2019 91,00 Underperform Credit Suisse Alan Erskine 26.07.2019 120,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 26.07.2019 105,00 Overweight Morgan Stanley Richard Taylor 26.07.2019



Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

90,75 EUR +0,25% (28.06.2019, 22:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

109,06 CHF +0,91% (27.08.2019, 17:30)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (28.08.2019/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 121,00 oder 91,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 26. Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2019 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Juli hat der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé die Umsatzerwartungen im ersten Halbjahr leicht verfehlt, die Jahresziele aber bestätigt. Von Januar bis Juni hätten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus eigener Kraft um 3,6 Prozent auf 45,46 Milliarden Schweizer Franken (rund 41,1 Mrd. Euro) zugelegt. Analysten hätten mit etwas mehr gerechnet. Am meisten seien die Geschäfte erneut in den USA und in Brasilien gewachsen.Gefragt gewesen seien in den ersten sechs Monaten vor allem Säuglingsnahrung sowie spezielle, auf bestimmte Krankheiten zugeschnittene Lebensmittel. Im Wassergeschäft habe der Konzern dagegen erneut ein Minus von rund 3 Prozent verbucht.Die Jahresziele habe Nestlé dennoch bestätigt: Im laufenden Geschäftsjahr solle das organische Umsatzwachstum bei rund 3,5 Prozent liegen. Bei der operativen Marge werde ein Wert von 17,5 Prozent oder höher angepeilt. Der Gewinn je Aktie soll sich zudem zu konstanten Wechselkursen erhöhen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, hat das Analysehaus Jefferies nach Quartalszahlen mit 121 CHF das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen beim Absatzvolumen, bei den Margen sowie beim Ergebnis übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am 9. August vorliegenden Studie. Durch einen vorsichtigen Ausblick auf das zweite Halbjahr ändere sich aber nichts an der zugrunde liegenden Situation. Stattdessen trieben niedrigere Steuerabgaben seine Schätzungen nach oben.Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dagegen die Einstufung für Nestlé nach Quartalszahlen auf "market-perform" mit einem Kursziel von 100 CHF belassen. Die Kennziffern seien sehr positiv ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am 26. Juli vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für die Margen des Lebensmittelkonzerns.Nestlé habe 2018 rund 7,15 Mrd. Dollar (gut 6 Mrd. Euro) an Starbucks gezahlt, um Produkte der Amerikaner wie Bohnen oder gemahlenen Kaffee etwa in Supermärkten verkaufen zu dürfen. Ausgenommen seien fertige Getränke und der Verkauf sämtlicher Produkte in Starbucks-Cafés.Das Bündnis mit Starbucks solle das Portfolio von Nestlé vor allem in Nordamerika deutlich ausweiten. Nestlé sei mit Marken wie Nespresso und Nescafé weltweit größter Kaffeeproduzent, gelte aber in den USA als unterrepräsentiert. Für Starbucks wiederum wachse damit die Reichweite der Marke, da sie so in neue Vertriebskanäle komme.Die Aktie von Nestlé kenne derzeit weiter kein Halten. Sämtliche Marktturbulenzen könnten dem Papier nichts anhaben - genauso wenig wie das Handelsverbot von Schweizer Aktien in der EU. Der Aufwärtstrend sei voll intakt, das Momentum könnte kaum besser sein. Dabeibleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Nestlé-Aktie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?