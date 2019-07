Kursziel

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 88,00 Underperform Credit Suisse Alan Erskine 24.07.2019 105,00 Hold HSBC Jeremy Fialko 18.07.2019 98,00 Sector Perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 12.07.2019 115,00 Buy Jefferies & Company Martin Deboo 03.07.2019 111,00 Buy UBS AG Pinar Ergun 01.07.2019 115,00 Buy Kepler Cheuvreux Jon Cox 25.06.2019 120,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 25.06.2019 105,00 Buy Deutsche Bank Gerry Gallagher 24.06.2019 115,00 Kaufen Nord LB Karsten Rahlf 21.06.2019 104,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 17.05.2019 104,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 16.05.2019 106,00 Overweight Barclays Capital Warren Ackerman 16.05.2019 105,00 Overweight Morgan Stanley Eileen Khoo 08.05.2019 102,00 Buy Baader Bank Andreas von Arx 24.04.2019 105,00 Buy Berenberg Bank James Targett 24.04.2019 98,00 Market-perform Bernstein Research Andrew Wood 18.04.2019



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (25.07.2019/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 88,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. wird am 26. Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan und liegt bei 120 CHF. Die US-Bank hat die Einstufung für Nestlé vor den Quartalszahlen aus dem europäischen Lebensmittel- und Konsumgütersektor auf "overweight" belassen. Insgesamt dürfte ungünstiges Wetter die Umsatzbeschleunigung etwas gebremst haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am 25. Juni vorliegenden Branchenstudie. Der Nahrungsmittelhersteller Nestlé sollte mit am besten abgeschnitten haben. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen im Sektor zähle die Nestlé-Aktie auch zu den bevorzugten Werten der Analystin. Bei Nestlé könnten sich die Erwartungen mit Blick auf das Gesamtjahr als zu niedrig erweisen.Credit Suisse hat dagegen die Einstufung für Nestlé auf "underperform" mit einem Kursziel von 88 CHF belassen. Der Nahrungsmittelkonzern dürfte für das zweite Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 4 Prozent berichten und damit die Konsensschätzungen von 3,8 Prozent übertreffen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch, 24. Juli, vorliegenden Prognose. Die bereinigte Marge von 16,8 Prozent dürfte dem Konsens entsprechen. Der Ausblick für das Gesamtjahr dürfte Bestand haben.Nestlé gehört 2019 zu den besten Blue Chips-Aktien Europas, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 22. Juli. Die Performance seit Jahresanfang: +29 Prozent. Zuletzt habe der Titel bei 104,28 CHF ein neues Rekordhoch markiert. Dass die Nestlé-Aktie so weit oben stehe, überrasche den "Aktionär" nicht. Unter CEO Ulf Schneider arbeite der Konzern zunehmend profitabler. Die Chancen stünden gut, dass die EBITDA-Marge bereits im übernächsten Jahr auf 23 Prozent steige. Vor fünf Jahren seien es gerade einmal 19 Prozent gewesen.Positiv sei auch das Tempo, das Nestlé in Sachen Big Deals und Innovationen hinlege. Nur sechs Monate nach dem viel beachteten Coup mit Starbucks seien die Schweizer im Februar mit einer Serie von Starbucks-Produkten an den Start gegangen. Das Geschäft mit Kaffee sei überaus lukrativ und in einigen Ländern keineswegs gesättigt. In den USA etwa wachse der Markt jährlich um 5 Prozent. Der chinesische Kaffeemarkt lege bis 2023 voraussichtlich sogar 11,3 Prozent zu.Der Deal mit Starbucks bedeute für Nestlé die Chance, weiteres Potenzial im Kaffeegeschäft zu heben. Das 2019er KGV von 23 sei auf den ersten Blick recht hoch, doch das relativiere sich angesichts der weiter steigenden Profitabilität des Schweizer Giganten. Nach Einschätzung des "Aktionär" bleibt die Aktie aussichtsreich, so Andreas Deutsch weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: