Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (12.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareanbieters Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Nemetschek-Aktie habe zum Wochenstart zeitweise kräftig zulegen können. Beflügelt habe ein positive Analysteneinschätzung aus dem Hause Stifel. Das Analysehaus habe die Nemetschek-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 72 Euro erhöht. Im Tagesverlauf habe sie aber fast alle Gewinne wieder abgeben müssen. Die Nemetschek-Aktie sei damit vorerst an einem wichtigen charttechnischen Widerstand gescheitert."Der Aktionär" meine, dass mittlerweile bereits viel Negatives im Kurs eingepreist sei. Die Nemetschek-Aktie habe zuletzt wieder etwas an Fahrt gewinnen können. Gelinge der Sprung über die 200-Tage-Linie, würde dies ein wichtiges positives Signal für das Papier bedeuten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: