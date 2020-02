XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

65,85 EUR +0,92% (13.02.2020, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

65,75 EUR +0,38% (13.02.2020, 11:15)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.800 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen vorläufigen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (13.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Zenit überschritten? - AktienanalyseDer Bausoftwarehersteller Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) hat seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr überraschend deutlich gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um fast 21 Prozent auf knapp 557 Mio. Euro habe das EBITDA gemäß vorläufigen Berechnungen um 37 Prozent auf 165,7 Mio. Euro angezogen. Die entsprechende Marge sei auf 29,7 Prozent geklettert, nach 26,3 Prozent ein Jahr zuvor. Zwar gehe der Gewinnsprung in erster Linie auf die Anwendung der neuen Bilanzierungsregeln nach IFRS 16 zurück, doch auch ohne diesen Effekt wäre die Profitabilität im Vergleich zu 2018 gestiegen - und zwar auf 26,8 Prozent."Nemetschek hat 2019 den profitablen Expansionskurs fortgesetzt und das zehnte Jahr in Folge Rekordwerte bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielt", so Dr. Axel Kaufmann, Vorstandssprecher und CFOO von Nemetschek. "Durch die anhaltend ausgezeichnete Geschäftsentwicklung und starke Positionierung in unseren jeweiligen Kundensegmenten sind wir gut für weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum aufgestellt."Die MDAX-Aktie sei daher zunächst gefragt gewesen, habe inzwischen jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder abgeben müssen. Schuld daran seien nicht zuletzt Analysten wie Sven Merkt von Barclays gewesen. Er habe zwar das Kursziel von 63 Euro (aktueller Kurs: 65,20 Euro) bestätigt, die Papiere aber nach der jüngsten Kursrally vor allem wegen nun fehlender Kurstreiber von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft. (Ausgabe 06/2020)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: