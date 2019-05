XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

145,80 EUR +0,55% (13.05.2019, 09:08)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie: 645290

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie: NEM

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (13.05.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Ein Highlight für Freunde der Candlestickanalyse stelle derzeit die Nemetschek-Aktie dar. Schließlich seien auf drei Wochenkerzen mit kleinen Kerzenköpern zwei lehrbuchmäßige "shooting stars" gefolgt. Die beschriebenen Candlestickmuster würden die erlahmenden Aufwärtskräfte dokumentieren, zumal die beiden "shooting stars" inzwischen nach unten aufgelöst seien. Diese Entwicklung schlage sich auch im eigentlichen Chartverlauf nieder, denn mit dem Rückfall unter das Hoch vom September 2018 (154,80 EUR) müsse das neue Allzeithoch bei 170 EUR letztlich als Fehlausbruch auf der Oberseite interpretiert werden. Ebenfalls zur Vorsicht würden diverse Indikatoren mahnen. So lägen beispielsweise beim RSI, MACD und Relativer Stärke (Levy) jeweils negative Divergenzen vor. Per Saldo würden die Analysten die Gefahren nach unten derzeit deutlich größer ansehen als umgekehrt die Chancen nach Norden. Die Kombination aus dem Basisaufwärtstrend seit Sommer 2012 und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 125,96 EUR bzw. 124,37 EUR) stecke aus Sicht des Wochencharts die nächste markante Unterstützungszone ab. Als Stopp für neue Shortengagements könnten Anleger das o. g. Hoch vom September 2018 heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:146,80 EUR -0,20% (07.05.2019, 09:01)