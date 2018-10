Nichtsdestotrotz sind Aktien wie Nemetschek bei stärkeren Kursrücksetzern immer wieder ein Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Deutschlands zweitgrößtes Softwarehaus Nemetschek habe beim Börsenwert die Software AG nun deutlich abgehängt, bleibe mittel- bis langfristig sehr aussichtsreich. (Analyse vom 30.10.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastruktur-projekte werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen Holding-Struktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 108,0 Mio. Euro. (30.10.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) bei stärkeren Kursrücksetzern immer wieder ein Kauf.Der Anbieter von Softwarelösungen für die Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen-Branche (AEC-Branche) befinde sich weiterhin auf einem starken Wachstumskurs. "Unser Geschäft ist unverändert intakt. Wir können keine Abschwächung der Nachfrage für unsere Lösungen erkennen. Das Tempo und die Dynamik hält sogar weiterhin an, und speziell in den USA sind wir weiterhin sehr stark unterwegs", habe Vorstandssprecher Patrik Heider im Hintergrundgespräch gesagt.Normalerweise sei Q3 wegen der Sommerpause eher ein schwächeres Quartal. Das sei allerdings 2018 nicht der Fall gewesen; die Dynamik aus Q2 habe sich fortgesetzt. Nemetschek entwickle Softwarelösungen, mit denen komplexe Bau- und Infrastrukturprojekte nachhaltig und effizient realisiert werden könnten. Dabei würden die 16 Marken der Gruppe weitgehend eigenständig und eng am Markt agieren. Heider sehe das Unternehmen auch für Krisen so gut gerüstet wie nie zuvor. "Knapp die Hälfte unserer Erlöse sind wiederkehrend. Wir sind regional breit diversifiziert und agieren in einem Markt, der selbst gutes Wachstum zeigt und weiterhin kein Verdrängungsmarkt ist." Kleinere Krisen würde Nemetschek ohne Blessuren überstehen. Prestigeprojekte, bezahlbarer Wohnungsbau für die wachsende Bevölkerungszahl sowie komplexe Infrastrukturprojekte würden nicht über Nacht zum Stillstand kommen. Mit Lösungen von Nemetschek könnten diese effizient und vor allem plangemäß abgewickelt werden.Heider seidavon überzeugt, dass die Planung und Umsetzung nach der BIM-Methodik beim Berliner Flughafen, Stuttgart 21 oder der Elbphilharmonie nicht zu einem völligen Ausufern von Kosten und Zeit geführt hätte. BIM bezeichne eine Methode, Bauwerke anhand eines konsistenten, virtuellen Modells über ihren gesamten Entstehungsprozess mit allen relevanten Informationen abzubilden. Auf diese Weise könnten Planungsfehler vermieden, Prozesse beschleunigt und Kosten gesenkt werden. "Wir sind an zahlreichen BIM-Projekten beteiligt, die alle nach Plan laufen." Derzeit zum Beispiel die Flughäfen in Phoenix, Helsinki und Oslo. Das Projekt Tripla Helsinki sei ein Großprokelt in Finnland und budgetiere mit Kosten von 1 Mrd. Euro, welches ebenfalls nach Plan laufe. Selbst die deutsche Politik habe die Notwendigkeit einer digitalen Transformation erkannt. Ab dem Jahr 2020 schreibe das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Umsetzung einer EU-Richtlinie die Nutzung von BIM als Kriterium bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in Deutschland verbindlich vor. Andere Länder würden ähnliche Vorgaben planen.Kürzlich habe Nemetschek zum Kaufpreis von ca. 50 Mio. Euro die MCS Solutions mit Sitz in Antwerpen übernommen. Die Firma biete modulare und integrierte Softwarelösungen für das Immobilien-, Facility- und Arbeitsplatzmanagement großer privater und öffentlicher Organisationen. Zudem sei die intelligente Smart-Building-Plattform entwickelt, die Internet of Things-Sensoren und Big-Data-Analysen nutze, um die Produktivität und Effizienz für Gebäudeverwalter zu optimieren.Im Jahr 2018 werde die Übernahme ca. 4.5 Mio. Euro anteilig zum Gesamtumsatz von Nemetschek beisteuern. Heider rechne in diesem Jahr mit einem Umsatz zwischen 447 und 457 Mio. Euro. Inklusive der Konsolidierung von MCS sollten die Münchner das Umsatzziel leicht übertreffen. Die EBITDA-Marge werde sich auf 25 bis 27% belaufen, wobei die Experten das Erreichen der oberen Bandbreite erwarten würden. 2018 sollte sich das EBITDA auf knapp 120 Mio. Euro belaufen. Erstmals werde Nemetschek ein EBIT von über 100 Mio. Euro ausweisen. Die Steuerquote liege bei ca. 27%. Netto würden sodann 75 Mio. Euro in der Kasse klingeln. Das entspreche dem Niveau des Vorjahres, weil 2017 von Einmaleffekten beim Nettogewinn geprägt gewesen sei.Heider zeige sich zuversichtlich, den Wachstumskurs 2019 fortzusetzen. "Unser Ziel ist, 2020 einen Umsatz von über 600 Mio. Euro zu erzielen." 2019 werde Nemetschek die halbe Mrd. Euro Umsatz gut überschreiten. Unterstelle man eine EBITDA-Marge zwischen 27 und 28%, könnte sich das EBITDA auf fast 150 Mio. Euro belaufen und netto ca. 95 Mio. Euro hängen bleiben.Nemetschek gehöre für die Experten weiterhin mit zu den besten Aktien auf dem gesamten deutschen Kurszettel. Der einzig "negative" Punkt der Story sei die Bewertung. Ein KGV von 45 für 2019 sei ohne Frage sportlich.