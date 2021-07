Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

73,30 EUR -2,86% (28.07.2021, 11:54)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek Group:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. (28.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareanbieters Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Das Münchner Unternehmen habe nach einem starken zweiten Quartal seine Jahresziele angehoben. Die Schätzungen der Analysten seien übertroffen worden. Die Nemetschek-Aktie reagiere mit einem Kurssprung, sie befinde sich aber bereits seit Mitte März im Rallymodus. Vom Tief bei rund 50 Euro sei es bis Mitte Juli um mehr als 40% nach oben gegangen. Die Nemetschek-Aktie dürfte aber schon bald eine überfällige Verschnaufpause einlegen. Analysten würden sich in einer ersten Reaktion wenig überrascht von der guten Entwicklung zeigen. Eine Konsolidierung im Bereich von 70 Euro scheine vorerst überfällig, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:73,22 EUR +1,47% (28.07.2021, 11:42)