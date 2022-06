XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

Kurzprofil Nemetschek Group:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. (09.06.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Verkaufsdruck lässt spürbar nach - AktienanalyseDie Aktie des Bausoftware-Anbieters Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) hatte wie viele andere Tech-Werte zuletzt keinen guten Stand an der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen jedoch habe der Verkaufsdruck spürbar nachgelassen. Nicht ohne Grund. Das Unternehmen habe seinen Umsatz in den ersten drei Monaten um 21,3 Prozent auf 192,2 Mio. Euro steigern können und damit stärker als gedacht. Auch bei der Profitabilität habe der Konzern unerwartet gute Fortschritte gemacht. Das operative Ergebnis habe um 40,9 Prozent auf 69,8 Mio. Euro zugelegt. Die EBITDA-Marge sei entsprechend um fünf Prozentpunkte auf 36,3 Prozent geklettert. Analysten hätten lediglich einen Umsatz von 187 Mio. Euro sowie einen Betriebsgewinn von 60 Mio. Euro vorhergesehen.Trotz der im zweiten Halbjahr anstehenden Umstellung bei der wichtigen Bausoftware-Marke Bluebeam von Lizenz- auf Abomodelle, was tendenziell die Erlöse belaste, sehe sich der Konzern dank des starken Auftakts außerdem auf einem guten Weg, die Umsätze 2022 wie geplant währungsbereinigt um zwölf bis 14 Prozent zu steigern und dabei eine EBITDA-Marge zwischen 32 und 33 Prozent zu erzielen. Auch das sorgte für Erleichterung, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Was den ein oder anderen zudem aus der Reserve gelockt haben dürfte: Citigroup-Analyst Pavan Daswani habe Anfang der Woche die Bewertung der Papiere mit "buy" und einem Kursziel von 85 Euro aufgenommen. Er habe seine positive Einschätzung mit einem führenden Wachstum im europäischen Digitalsektor begründet - und die Aktie zum "Top Pick" in dieser Branche ernannt. (Ausgabe 22/2022)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: