Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

77,70 EUR +1,09% (26.01.2022, 08:45)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek Group:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. (26.01.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Überverkaufter Zustand - ChartanalyseDie Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) erreichte am 9. November 2021 ein Allzeithoch bei 116,15 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe die Aktie ein Doppeltop ausgebildet, das sie mit dem Bruch der Unterstützung bei 99,06 EUR am 6. Januar vollendet habe. Die Folge sei ein deutlicher Absturz auf ein Tief bei 75,08 EUR gewesen. Dieses Tief habe der Wert im gestrigen Handel markiert. Es liege nur wenig über dem alten Allzeithoch bei 74,35 EUR vom 2. Juni 2020. Der Aufwärtstrend seit März 2021 verlaufe ganz in der Nähe dieser Unterstützung. Kurzfristig sei die Aktie nach dem steilen Absturz der letzten Tage überverkauft.Die Nemetschek-Aktie notiere in überverkauftem Zustand auf wichtigen Unterstützungen. Damit sei die Basis für eine Erholung geschaffen. Eine solche Erholung könnte zu Gewinnen bis 88,63 EUR oder sogar 98,19-99,06 EUR führen. Ein klares Kaufsignal, das auf den Start einer solchen Bewegung hindeute, liege aber noch nicht vor. Sollte der Wert stabil unter 74,35 EUR abfallen, könnte die Abwärtsbewegung direkt weitergehen. In diesem Fall könnte es zu weiteren Abgaben gen 64,88 EUR oder sogar 50,95 EUR kommen. Heute tage die FED. (Analyse vom 26.01.2022)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:76,62 EUR +0,52% (25.01.2022, 17:35)