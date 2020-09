XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

63,10 EUR -0,71% (10.09.2020, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

63,10 EUR -0,39% (10.09.2020, 11:21)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (10.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Q2-Zahlen besser als erwartet, aber Gegenwind bleibt bestehen - AktienanalyseDer Bausoftwareanbieter Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist etwas besser als befürchtet durch das zweite Quartal gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank des Wachstums bei Abo-Modellen sei der Umsatz im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf 141,6 Mio. Euro geklettert. Das operative Konzernergebnis sei um 1,9 Prozent auf 40,7 Mio. Euro gewachsen. Unter dem Strich habe der Überschuss mit 21,1 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert von 21,9 Mio. Euro gelegen. "Durch unser breites Lösungsportfolio, unsere starke Diversifizierung bei Zielbranchen und Regionen sowie durch den steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze haben wir die Corona-Krise im zweiten Quartal besser bewältigt als erwartet", habe Nemetschek-Chef Dr. Axel Kaufmann resümiert. Gerade der Anstieg bei Serviceverträgen und Subskription zeige die Robustheit des Geschäftsmodells, auch und gerade in dem aktuell unsicheren Marktumfeld.Sorgen bereite dem Manager mit Blick auf Belastungen durch die Pandemie im zweiten Halbjahr allerdings der US-Markt. Trotz der besser als erwartet ausgefallenen Bilanz bleibe der Konzern daher bei seinem den eigenen Angaben nach konservativen Jahresausblick vom März. Demnach visiere Nemetschek weiterhin einen stabilen bis leicht steigenden Umsatz und eine EBIT-Marge von mehr als 26 Prozent an. Auch viele Analysten würden vorsichtig bleiben. Das Ergebnis für das zweite Quartal sei zwar besser als erwartet gewesen, habe etwa Andrew DeGasperi von der Privatbank Berenberg geschrieben. Allerdings seien die Märkte für den Bausoftware-Hersteller weiter nur schwer planbar. Zudem werde die Aktie - und das würden auch andere bemängeln - bereits mit einem Aufschlag gehandelt. Daher sollten Anleger auf gepufferte Lösungen zurückgreifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2020)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: