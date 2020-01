Kursziel des "Aktionär": 75 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Nemetschek-Aktie. (Analyse vom 23.01.2020)



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (23.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Nemetschek stehe am Donnerstag nach gegensätzlichen Analystenkommentaren stark unter Druck. Zuletzt sei der Titel des Software-Herstellers um rund über sechs Prozent eingeknickt, nachdem er im frühen Handel zwischenzeitlich um fast acht Prozent eingebrochen sei. Sei die Top-Investmentstory etwa vorbei?Analyst Knut Woller von der Baader Bank spreche in seiner Studie vom Donnerstag von einem zu erwartenden nachlassenden Wachstum des Entwicklers von Software für Architekten und die Baubranche in den kommenden Quartalen. Woller habe als Belastung unter anderem auf das sich abschwächende konjunkturelle Umfeld verwiesen und die Aktie abgestuft.Für Analystin Nika Zimmermann von der Deutschen Bank aber zähle Nemetschek zu den Top-8-Werten unter den kleineren und mittelgroßen kontinentaleuropäischen Unternehmen. Ihrer Meinung nach dürfte der Software-Hersteller auf einem robusten Wachstumspfad bleiben."Der Aktionär" sehe Nemetschek ebenfalls weiter positiv, was am Nachrüstbedarf der Baubranche in Sachen BIM (Bauwerksdatenmodellierung) liege. Die BIM-Regularien würden besagen, dass alle staatlich finanzierten Bauprojekte mit bestimmten Software-Tools umzusetzen seien. So solle verhindert werden, dass Projekte zeitlich und finanziell aus dem Ruder laufen würden.Reichlich investiert werden müsse in vielen Ländern, auch in Deutschland. Heider: "Hier arbeiten 60 Prozent der Architekten mit 2D- statt der modernen 3D-Applikationen oder sogar noch am Zeichenbrett."Auf Anfrage des "Aktionär" heiße es vonseiten des Unternehmens am Donnerstag: "Wir sind optimistisch, dass wir weiterhin erfreuliche Wachstumsraten aufweisen werden."Nemetschek-Aktionäre sollten die Ruhe bewahren, denn das Potenzial für den Spezialisten für Bausoftware sei noch nicht ausgereizt.