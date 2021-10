Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



86,92 EUR -3,06% (04.10.2021)



86,94 EUR -2,71% (04.10.2021)



ISIN: DE0006452907



645290



NEM



Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist einer der führenden Anbieter Europas von Software für Architektur und Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab - von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis hin zur Nutzung. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 16 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. (04.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareanbieters Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Nemetschek-Aktie habe seit Jahresanfang um 60 Prozent an Wert zugelegt. Am vergangenen Montag habe die Aktie des Spezialisten für Bausoftware bei 93,84 Euro ein Rekordhoch markiert. Im Anschluss sei der Kurs in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Heute sorge eine Aussage vom Bankhaus Metzler für weitere Kursverluste.Bei Bewertungen auf Rekordniveaus sei es Zeit für eine Verschnaufpause, habe der Metzler-Analyst Holger Schmidt seine Abstufung von "buy" auf "hold" kommentiert. Bei Umsätzen in Höhe von rund 700 Millionen Euro (Vorjahr: 596,9 Millionen Euro) dürfte im laufenden Jahr ein Gewinn je Aktie von 0,95 Euro (Vorjahr: 0,84 Euro) zu Buche stehen. Daraus resultiere ein KGV von stolzen 91. Die anstehenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal dürften kein wesentlich anderes Bild liefern als zuletzt, so Schmidt. Die Nachfrage nach Bausoftware bleibe aber weltweit hoch.Mit seinem Kursziel von 87 Euro signalisiere er zwar keine Rückschlagrisiken mehr. Das Chartbild scheine nach der Rally aber angeschlagen. Bei 83 Euro warte die 50-Tage-Linie als nächste Unterstützung. Die viel beachtete 200-Tage-Line verlaufe aktuell erst bei 65,28 Euro.Investierte Anleger können dennoch einen Teil ihrer Gewinne einstreichen und die Positionnach dem Rücksetzer im Bereich um 75 Euro wieder komplettieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Nemetschek-Aktie. (Analyse vom 04.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)