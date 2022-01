XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

89,16 EUR -1,28% (13.01.2022, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

89,08 EUR -1,48% (13.01.2022, 14:19)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek Group:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. (13.01.2022/ac/a/t)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Greenvale Capital LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Nemetschek SE:Die Shortseller des Hedgefonds Greenvale Capital LLP treten den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) an.Die Leerverkäufer des im Jahr 2015 gegründeten Londoner Hedgefonds Greenvale Capital LLP haben am 12.01.2022 ihre Short-Position von 0,50% auf 0,46% der Nemetschek-Aktien abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Nemetschek SE:0,46% Greenvale Capital LLP (12.01.2022)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Nemetschek SE: mindestens 1,08%.Börsenplätze Nemetschek-Aktie: