XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

103,70 EUR -1,14% (10.01.2019, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

104,20 EUR -0,76% (10.01.20189, 10:11)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastruktur-projekte werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen Holding-Struktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 108,0 Mio. Euro. (10.01.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Knackpunkt Bewertung - AktienanalyseDas Papier von Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) gehört zu den MDAX-Top-Performern 2018, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Aktien seien um 27% nach oben geklettert. Im September hätten die Titel gar ein Rekordhoch von 154,80 Euro erreicht, bevor sie dann deutlich Federn hätten lassen müssen. Inzwischen würden die Aktien rund 32% unter ihrem Höchststand notieren. Auf den ersten Blick etwas verwunderlich, denn der Bausoftwarespezialist habe in Q3 erneut deutlich zugelegt. Der Konzernumsatz sei um knapp 20% auf 114,9 Mio. Euro geklettert. Das EBITDA sei um 17,8% auf 29,2 Mio. Euro gestiegen.Die Gesamtjahresziele seien daher bestätigt worden: Nemetschek rechne mit einem Umsatzanstieg um bis zu 15% auf 457 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von 25 bis 27%. So weit, so gut. Doch die Zahlen hätten offenbar nicht ausgereicht, um die hohe Bewertung rechtfertigen zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nemetschek-Aktie: