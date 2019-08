Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

46,96 EUR +0,09% (29.08.2019, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

46,58 EUR -0,34% (29.08.2019, 09:00)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (29.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Aktie des Nemetschek-Konkurrenten Autodesk sei gestern nach Zahlen eingebrochen. Es sei v.a. die schwache Prognose gewesen, welche Anleger des US-Konzerns enttäuscht habe und auch den Nemetschek-Aktionären Sorgenfalten auf die Stirn getrieben habe. Ohne Grund!Autodesk biete ebenfalls wie Nemetschek CAD-Software für Architekten, Ingenieure und Baufachleute an. Der Umsatz mit dem AutoCAD genannten Produkt sei zwar im zweiten Quartal stark gewachsen. Die Prognose für das laufende Quartal sei aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als Grund hierfür habe Autodesk-Finanzchef Scott Herren die sich bereits im zweiten Quartal abzeichnende und anhaltende Schwächen in China und Europa genannt. Er beziehe sich hier jedoch explizit auf das herstellende Gewerbe, wo Autodesk ebenfalls CAD-Software für Produktdesign oder mechanische Konstruktion anbiete. Das Baugewerbe sehe er dagegen weiterhin als stark performenden Umsatztreiber und erkenne keinerlei Anzeichen für eine Abkühlung.Kein Grund also, die schwache Autodesk-Prognose als negatives Signal für Nemetschek zu interpretieren. Nachdem eine kleine Verkaufspanik die Nemetschek-Aktie am Mittwoch an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurückdrückten, habe am Nachmittag die Erholung ein."Der Aktionär" erwarte, dass sich diese Erholungsbewegung heute fortsetzen könne - vorausgesetzt der Gesamtmarkt spiele mit, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analysee vom 29.08.2019)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: