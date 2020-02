Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (06.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für viele Börsianer sei klar: Nemetschek gehöre seit Jahren zu den Perlen auf dem deutschen Kurszettel. Die Aktie des Spezialisten für Bausoftware komme in zehn Jahren auf plus 4.900 Prozent. Die Quartalszahlen würden zeigen: Das Ende der Fahnenstange sollte noch immer nicht erreicht sein.Für Nemetschek laufe es dank der Digitalisierung der Bauwirtschaft weiterhin überragend. Das Unternehmen mit Sitz in München habe 2019 den Umsatz um knapp 21 Prozent auf 557 Millionen Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge sei auf 29,7 (Vorjahr: 26,3) Prozent geklettert.Beim Margensprung habe zwar auch der neue Bilanzierungsstandards IFRS 16 für die Verrechnung von Leasingverträgen eine Rolle gespielt, doch auch ohne diesen Effekt wäre die Profitabilität im Vergleich zu 2018 gestiegen - und zwar auf 26,8 Prozent. Letztlich sei den vorläufigen Zahlen zufolge das operative Ergebnis um 37 Prozent auf 165,7 Millionen Euro gestiegen.Nemetschek biete Software insbesondere für Bauen und Planen, Gebäudetechnik- und Management sowie die Immobilienverwaltung an. Das Unternehmen profitiere seit Jahren stark davon, dass sich viele Firmen aus der Baubranche digital aufstellen würden, auch um an öffentliche Aufträge zu kommen.Fazit des "Aktionär": The trend is your friend - Gewinne laufen lassen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 06.02.2020)Mit Material von dpa-AFX