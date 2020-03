XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (31.03.2020/ac/a/t)



Das Münchner Unternehmen gehe angesichts der Coronavirus-Pandemie vorsichtig, aber doch zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. Trotz des aktuell sehr unsicheren Umfelds blicke der Vorstand grundsätzlich positiv auf die weitere Geschäftsentwicklung, habe Nemetschek am Dienstag bekanntgegeben.Grund für den Optimismus: das große Nachholpotenzial vieler Länder bei der Digitalisierung. Der deutsche Bausoftwarehersteller erwarte, dass der Konzernumsatz sich zumindest stabil entwickeln oder sogar leicht zulegen dürfte. Die operative Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle dieses Jahr bei mehr als 26% liegen (Vorjahr: 29,7%). Die Prognosen stünden unter dem Vorbehalt, dass sich die Rahmenbedingungen v.a. wegen der Covid-19-Pandemie nicht wesentlich verschlechtern würden. Die Dividende wolle Nemetschek auf 0,28 Euro je Aktie erhöhen. Das sei ein Cent mehr als ein Jahr zuvor, wenn der erfolgte Aktiensplit berücksichtigt werde.Nemetschek, langjährige Empfehlung des "Aktionärs", profitiere seit Jahren von der Digitalisierung in der Baubranche. Diese Entwicklung werde weitergehen, da der Gesetzgeber verhindern wolle, dass Bauprojekte finanziell und zeitlich aus dem Ruder laufen würden. Deswegen solle es keine Entwürfe mehr in 2D oder am Zeichenbrett geben, sondern nur noch in 3D. Viele Architekten (in Deutschland knapp 60%) würden aber noch nicht modern arbeiten, wodurch sich immer noch viel Potenzial für Nemetschek ergebe. Weitsichtige Anleger könnten das ermäßigte Kursniveau zum Kauf nutzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2020)