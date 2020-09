Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

64,00 EUR -1,23% (17.09.2020, 12:57)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

64,00 EUR -1,39% (17.09.2020, 13:03)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (17.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Nach einer fulminanten Erholungsrallye tendiere die Aktie von Nemetschek seit Anfang Juni seitwärts. In der Tat habe es zuletzt eher wenig Spannendes aus dem Hause des Bausoftwareherstellers zu berichten gegeben. Doch nun komme positiver Schwung vonseiten der Analysten.Die Experten von Bryan Garnier würden von einer deutlichen Erholung der Wirtschaft 2020 und 2021 ausgehen. Die IT-Ausgaben hätten sich erholt und die operativen Kosten seien im Allgemeinen gut gemanagt worden, heiße es weiter. Dies würde auch der Bauindustrie, in welcher Nemetschek aktiv sei, zugutekommen.Analyst David Vignon habe deswegen sein Kursziel für Nemetschek auf 71 Euro angehoben und die Einstufung von "neutral" zu "kaufen" geändert.Anleger setzen das Nemetschek-Papier auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link