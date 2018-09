Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastruktur-projekte werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen Holding-Struktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 108,0 Mio. Euro. (17.09.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Die Nemetschek-Aktie zähle zweifelsfrei zu den absoluten Dauerbrennern des "HSBC Daily Trading". Schließlich begleite uns der Titel seit Frühjahr 2017 regelmäßig und habe seit der letzten Analyse vom 18. Juli um weitere gut 25 EUR zulegen können. Dank dieser Kursentwicklung zähle das Papier - gemessen am Kriterium der Relativen Stärke nach Levy - unverändert zu dem Besten, was das deutsche Kurstableau zu bieten habe. Aus Sicht der Candlestickanalyse komme ein "bullish engulfing" hinzu. Wenngleich inzwischen eine interne Trendlinie (akt. bei 146,84 EUR) erreicht worden sei, würden sich keinerlei Anzeichen einer Trendwende identifizieren lassen. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit Sommer 2012 - konstruiert über die Hochpunkte von 2015 und 2016 - biete aktuell Raum bis 155,82 EUR. Dem Grundwesen der Technischen Analyse entsprechend könnten Anleger somit weiter am Ball bleiben. Auf der Unterseite würden die letzten drei Wochentiefs hervorstechen, welche allesamt bei rund 135 EUR ausgeprägt worden seien. Im Zusammenspiel mit dem alten Rekordstand von Ende Juli bei 132,60 EUR entstehe auf diesem Niveau eine wichtige Rückzugszone. Neuengagements wie bestehende Positionen könnten auf dieser Basis abgesichert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:146,80 EUR +0,20% (14.09.2018, 17:35)