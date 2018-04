XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

92,25 EUR +5,07% (05.04.2018, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

92,35 EUR +4,53% (05.04.2018, 16:12)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastruktur-projekte werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen Holding-Struktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 108,0 Mio. Euro. (05.04.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktie: Wie lange geht die Rally noch? AktienanalyseDie Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch 2018 gehöre der Wert mit einem Plus von mehr als 17 Prozent wieder zu den absoluten Überfliegern im TecDAX. Den jüngsten Turbo habe das Papier nach einem überraschend optimistischen Ausblick eingeschaltet. Der Bausoftwarehersteller stelle für das laufende Jahr erneut ein Umsatzwachstum im "prozentual klar zweistelligen" Bereich in Aussicht - auf 447 bis 457 Mio. Euro. Besonders angetan habe sich die Börse allerdings von der Margenprognose gezeigt: Nemetschek rechne trotz Investitionen mit einem Wert zwischen 25 und 27 Prozent. 2017 lag er bei 27,3 Prozent.Zudem habe das Unternehmen erstmals ein mittelfristiges Wachstumsziel bekannt gegeben: Demnach solle der Umsatz bis zum Jahr 2020 (ohne größere Zukäufe) auf mehr als 600 Mio. Euro steigen - laut Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel ein klarer Hinweis auf eine gute, anhaltende Dynamik. Gehe man nach den Analysten, dürfte die Aktie dennoch ihren Zenit überschritten haben. Im Schnitt würden die Kurserwartungen bei 69,50 Euro liegen. Und aktuell notieren die Anteilsscheine bei knapp 89 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2018)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: