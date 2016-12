Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit mehr als 50 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren zwölf Marken rund 2,1 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z.B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz in Höhe von 285,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 69,5 Mio. Euro. (21.12.2016/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM).Nemetschek habe gestern die Übernahme des norwegischen Softwareanbieters dRofus bekannt gegeben. Der Erwerb der Gesellschaft solle im Januar 2017 vollzogen werden.Mit der Übernahme baue Nemetschek das BIM-Portfolio weiter aus. dRofus biete Planungs-, Datenverwaltungs- und Kollaborations-Tools für den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden. Die Software komme insbesondere bei der Planung komplexer Gebäude (z.B. Flughäfen und Krankenhäusern) zum Einsatz. Dabei diene sie insbesondere der Spezifikation von Anforderungen durch Generalunternehmer und Bauherren für die ausführenden Parteien von Bauprojekten. Damit ergänze die Akquisition, die dem Segment Design zuzuordnen sei, nach Erachten des Analysten das Lösungsangebot von Nemetschek sinnvoll.Die 2011 gegründete Gesellschaft werde in 2016 voraussichtlich einen Umsatz von rund 4,5 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von ca. 25% erzielen. Das Wachstum dürfte für 2016 bei rund 40% liegen. Biller werte die Profitabilität von dRofus angesichts der noch moderaten Umsatzbasis positiv. Aus dem Kaufpreis von 24,5 Mio. Euro resultiere ein EV/Umsatz-Multiplikator von 5,4x, der damit etwas unterhalb der Bewertung von Nemetschek liege. Dabei bewege sich das Margen-Niveau bei deutlich dynamischerem Umsatzwachstum nur leicht unter dem der gesamten Nemetschek-Gruppe. Vor diesem Hintergrund erachte der Analyst den Kaufpreis als angemessen.Aufgrund des sehr guten Track Records bei Akquisitionen gehe der Analyst von einer reibungslosen Integration von dRofus in die Unternehmensgruppe aus und erwarte ein anhaltend dynamisches Wachstum der neu akquirierten Gesellschaft. Die Berücksichtigung der Akquisition in seinem Bewertungsmodell habe nur einen geringfügig positiven Effekt. Das Kursziel von 54 Euro bleibe deshalb unverändert.Vor dem Hintergrund des moderaten Kurspotenzials bestätigt Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating "halten" für die Nemetschek-Aktie. (Analyse vom 21.12.2016)