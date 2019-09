Stuttgart-Aktienkurs Nemaska Lithium-Aktie:

0,201 Euro +1,72% (19.09.2019, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs Nemaska Lithium-Aktie:

0,21 Euro +1,79% (19.09.2019, 15:23)



TSE-Aktienkurs Nemaska Lithium-Aktie:

CAD 0,30 +/- 0,00% (19.09.2019, 15:55)



ISIN Nemaska Lithium-Aktie:

CA64045C1068



WKN Nemaska Lithium-Aktie:

A1JQUB



TSE-Ticker-Symbol Nemaska Lithium-Aktie:

NMX



Kurzprofil Nemaska Lithium Inc.:



Nemaska Lithium Inc. (ISIN: CA64045C1068, WKN: A1JQUB, TSX: NMX) ist ein entwickelndes Chemieunternehmen, dessen Aktivitäten vertikal integriert sein werden - vom Spodumenabbau bis hin zur Kommerzialisierung von äußerst reinem Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat. Diese Lithiumsalze wenden sich in erster Linie an den schnell wachsenden Lithium-Ionen-Batterie-Markt, der durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeichern weltweit angekurbelt wird.



Das Unternehmen wird die Mine Whabouchi in Quebec (Kanada) betreiben, die zu den reichhaltigsten Lithium-Spodumen-Lagerstätten der Welt zählt - sowohl in puncto Volumen als auch in puncto Gehalt. Das Spodumenkonzentrat, das bei der Mine Whabouchi produziert wird, wird bei seiner hydrometallurgischen Anlage in Shawinigan unter Anwendung eines einzigartigen Membranelektrolyse-Verfahrens verarbeitet, für das das Unternehmen mehrere Patente besitzt.

(19.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Nemaska Lithium-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse bleibt Analyst Eric Zaunscherb vom Investmenthaus Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien von Nemaska Lithium Inc. (ISIN: CA64045C1068, WKN: A1JQUB, TSX: NMX) bei seiner Empfehlung den Titel spekulativ kaufen zu können.Neben den benötigten 375 Mio. CAD zur Fertigstellung des Whabouchi Lithium-Projekts müsse Nemaska Lithium Inc. auch Bond-Verluste in Höhe von 350 Mio. USD ersetzen. Die Bondeigner würden bei den Plänen des Unternehmens nicht mitspielen wollen und einen Erstattungsverfahren durchführen.Kurzfristig spare sich das Unternehmen aber das Zahlen von Zinsen auf die im Raum stehenden Anleihen. Zudem habe Nemaska Lithium die Möglichkeit, 40 Mio. CAD an liquiden Mitteln, die sich auf einem gemäß den Anleihebedingungen erforderlichen Kostenüberschreitungskonto befinden würden, zu nutzen. Damit könne das Projekt weiter vorangetrieben werden.Das Unternehmen werde mit Pallinghurst über ein Investment in Höhe von bis zu 600 Mio. CAD weiter verhandeln. Bis zum 19. Oktober würden exklusive Gespräche geführt. Aber selbst wenn die Verhandlungen Erfolg hätten, würden immer noch rund 230 Mio. CAD benötigen.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Nemaska Lithium-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "speculative buy" ein und bestätigen das Kursziel von 0,45 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nemaska Lithium-Aktie: