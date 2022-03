Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5385 EUR -0,58% (31.03.2022, 12:29)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,83 NOK -1,07% (31.03.2022, 12:15)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (31.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nach einem Anstieg um rund 70% habe die Nel-Aktie zuletzt wieder einen Gang runtergeschaltet. Im Moment pendele der Kurs um die wichtige 200-Tage-Linie herum, die es zu verteidigen gelte. Newstechnisch dürfte vor der Hauptversammlung im April nicht mehr viel zu erwarten sein.Aus technischer Sicht sei die Lage bei der Nel-Aktie durchaus spannend. Sollte die 200-Tage-Linie bei 1,54 Euro nachhaltig unterschritten werden, würden den Aktionären weitere Kursverluste drohen. Das 50%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung zwischen 1,06 und 1,89 Euro liege bei etwa 1,48 Euro. Die nächste Unterstützung wäre anschließend bei 1,42 Euro, der 50-Tage-Linie zu finden.Nicht unbedeutend sei auch die Horizontale bei 1,34 Euro. Diese resultiere aus dem Tief im September 2020 und dem Hoch am 10. Februar 2022. Würde diese Unterstützung auch gebrochen werden, sei mit Kursen um 1,20 Euro zu rechnen.Dass die Nel-Aktie nach dem starken Anstieg Anfang März etwas zurückkomme, sei völlig normal und gesund. Allerdings sollte die Marke um 1,54 Euro nicht nachhaltig unterschritten werden. Bei allem Risiko bleibe Nel spannend und an schwachen Tagen ein Kauf. Der Stopp sollte bei 1,25 Euro platziert werden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link