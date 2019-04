Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,18 NOK +0,49% (16.04.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (17.04.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch (mitteleuropäische Zeit) sei es soweit gewesen: Der erste Tag der Nikola World habe in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona stattgefunden. Nikola-Motor-Chef Trevor Milton habe den im Vorfeld vollmundigen Ankündigungen auch Taten folgen lassen und die fünf in Aussicht gestellten Produkte präsentiert, wobei die beiden letzten für Nel von zentraler Bedeutung seien. Der große Tag für das norwegische Unternehmen stehe aber noch an, denn die Brennstoffzellen-Trucks sollten ihr Können unter Beweis stellen. Dafür habe Nel die Demo-Stationen am Standort errichtet, um die Modelle mit den nötigen Wasserstoff zu versorgen. Nel sei bereits gestern bei der Veranstaltung dabei gewesen, während Nikola-Chef Milton die Pläne, ein H2-Tankstellen-Netz von mehreren 100 Stationen in den USA zu errichten, bekräftigt habe.Nikola Motor habe geliefert. Nun müsse das Start-up beweisen, dass die Trucks auch alltagstauglich seien und das Unternehmen in den kommenden Jahren eine Serienproduktion auf die Beine stellen könne. Inwiefern Nel bei dem Projekt eingebunden werde, stehe noch in den Sternen. Die Story sei aber intakt. Investierte Anleger könnten bei der spekulativen Aktie an Bord bleiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,6472 EUR -0,05% (17.04.2019, 10:52)