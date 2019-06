Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,57 EUR -2,48% (19.06.2019, 19:55)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,55 NOK -2,55% (19.06.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (19.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät mutigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) antizyklisch zuzugreifen.Die Story rund um Nel habe durch die Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo Kratzer bekommen, doch Nel gehöre die Zukunft, denke der Aktienexperte. Gelinge es dem Management, für endgültige Klarheit zu sorgen, dass Nel an dem Vorfall gar nicht schuld sei, sollte dies der Nel-Aktie wieder auf die Sprünge helfen. Aktuell herrsche überwiegend (noch) die Unsicherheit, was die Nel-Aktie für Trader und Zocker interessant mache.Die Nel-Aktie sei zeitweise um rund 56% gefallen, zwischenzeitlich habe sie sich wieder über der 200-Tage-Linie fangen können. Intraday sei die Nel-Aktie abermals unter den Langfrist-Trend zurückgegangen, habe sich aber im Tagesverlauf wieder gefangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: