Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5595 EUR -3,32% (02.10.2020, 12:03)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,635 NOK +3,98% (01.10.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (02.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Nikola-Skandal habe die Nel-Aktie schwer getroffen, doch das Chartbild gebe Entwarnung. Vorerst scheine das Schlimmste überstanden.Die Causa Nikola sei nicht das erste Ereignis, das einen massiven Kurseinbruch nach sich gezogen habe. Zuvor habe bereits die Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle sowie negative Analystenkommentare für starke Kursrücksetzer gesorgt. Doch Nel habe im Anschluss jeweils wieder zulegen und mittelfristig neue Hochs erreichen können. Nach diesem Muster könnte sich die Story auch dieses Mal fortsetzen.Auch die norwegische Investmentbank Arcitc Securities erwarte, dass der Kurs mittelfristig wieder anziehe. Der Analyst Daniel Stenslet habe am 2. Oktober bestätigt sein Kursziel von 25 Norwegischen Kronen (NOK) und sein Kaufvotum.DER AKTIONÄR bleibe für die Wasserstoff-Dauerempfehlung langfristig weiter positiv gestimmt. Bereits investierte Anleger sollten bei der Nel-Aktie dabei bleiben und den Stoppkurs bei 1,20 Euro beachten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link