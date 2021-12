Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,57 EUR +3,46% (27.12.2021, 09:06)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,83 NOK +4,28% (27.12.2021, 09:11)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen Nel habe neben alkalischen und PEM-Elektrolyseuren auch eine Fertigungslinie für Wasserstoff-Tankstellen im Gepäck. Für beide übergeordneten Bereiche hätten die Skandinavier ausgerechnet an Heiligabend jeweils einen Auftrag vermelden können. 2022 müsse Nel allerdings noch einen Gang höher schalten.So habe Nel vergangenen Freitag den Auftrag für ein alkalisches Elektrolyseursystem bekannt gegeben. Auftraggeber sei dem Vernehmen nach ein europäischer Neukunde, den Wert der Order beziffere Nel auf rund drei Millionen Euro. Die Auslieferung der Anlage solle im Jahr 2022 erfolgen, der Wasserstoffproduktionsstart werde für 2023 angepeilt.Kurz davor hätten die Norweger bereits einen Auftrag aus den USA vermelden können. Die Tochtergesellschaft Nel Hydrogen Fueling habe einen Kaufauftrag für mehrere Wasserstofftankstellen-Module erhalten. Auftraggeber sei ein Kraftstofflieferant, dessen Namen die Norweger nicht nennen würden. Gegenwert: sechs Millionen Dollar. Die Einheiten sollten in den Jahren 2022 und 2023 ausgeliefert werden.Investierte Anleger bleiben bei der spekulativen Aktie an Bord und beachten den Stopp bei 1,35 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten positive Chartsignale abwarten. (Analyse vom 27.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link