Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,644 EUR +0,70% (02.11.2020, 12:19)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,08 NOK +5,79% (30.10.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.In dieser Woche richte sich der Fokus bei Nel auf die jüngste operative Entwicklung, denn die Zahlen zum dritten Quartal stehen an. Beim norwegischen Unternehmen würden die Analystenschätzungen weit auseinanderdriften. Von den acht bei der Nachrichtenagentur Bloomberg hinterlegten Analysten würden vier zum Kauf und zwei zum Verkauf raten. Die Kursziele würden von nur 5 NOK (norwegische Kronen, umgerechnet 0,45 Euro) bis 25 NOK (umgerechnet 2,25 Euro) reichen.Die Zahlen seien im aktuellen Stadium der Unternehmensentwicklung nicht kriegsentscheidend. Wichtiger sei, dass der Wasserstoff-Spezialist weitere hochkarätige Projekte und Aufträge an Land ziehen könne, um die ambitionierte Börsenbewertung zu rechtfertigen. Investierte Anleger sollten am Ball bleiben und die Position mit einem Stopp bei 1,20 Euro absichern, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.Börsenplätze Nel-Aktie: