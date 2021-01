Börsenplätze Nel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe eine unfassbar starke Rally hingelegt. Der Wasserstoff-Experte habe sich seit DER-AKTIONÄR-Empfehlung im Oktober 2017 nahezu verzehnfacht. Auch im neuen Jahr sei der Wert bereits gut angelaufen und habe dabei die wichtige 3-Euro-Marke geknackt. Doch wie lange könne der Höhenflug noch anhalten?Die Nel-Aktie habe seit Juli in einer Seitwärtsrange zwischen 1,34 und 2,20 Euro konsolidiert. Mitte Dezember sei dem Titel der nächste große Coup gelungen. Mit dem nachhaltigen Ausbruch über die obere Begrenzungslinie habe der Kurs die Erholungsphase beendet und sogar am vergangenen Freitag ein neues Mehrjahreshoch bei 3,39 Euro erreicht.Nach diesem enorm steilen Anstieg sei die Nel-Aktie nun aber deutlich überhitzt. Die Werte des Stochastik- und RSI-Indikators seien stark überkauft. Zudem stehe der Kurs knapp unter massiven charttechnischen Hürden, wie der mittelfristigen Trendlinie bei rund 3,70 Euro, der 4-Euro-Marke und der langfristigen Trendlinie bei etwa 4,40 Euro. Eine Korrekturbewegung an einer dieser Marken erscheine momentan recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link