Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,6345 EUR +0,58% (16.03.2022, 11:07)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,00 NOK +1,81% (16.03.2022, 10:51)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Kriegsbeginn in der Ukraine, den damit verbundenen steigenden Öl- und Gaspreisen und der steigenden Nachfrage nach alternativen Energien habe sich auch Nel von den Tiefkursen gelöst. Zwischen dem 22. Februar und dem 28. Februar sei die Aktie von unter 1,10 Euro auf 1,57 Euro gestiegen und habe somit zum ersten Mal seit November vergangenen Jahres die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert. Nach einer kurzen Verschnaufpause sei es Ende letzter Woche weiter bis auf in der Spitze 1,90 Euro gegangen. Anfang der Woche sei dann die Konsolidierung auf 1,56 Euro gefolgt, von wo sich das Papier allerdings schnell wieder erholt habe. Sollten jetzt die Widerstände bei 1,75 Euro und 1,90 Euro genommen werden, seien Kurse von 2,05 Euro bis 2,10 Euro möglich.Der deutsch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck reise am heutigen Mittwoch in das Heimatland von Nel, Norwegen. Dort treffe er sich mit dem norwegischen Ministerpräsidenten und heimischen Unternehmensvertretern um über den zukünftigen Bezug von "grünem Wasserstoff" zu sprechen. Das könnte den Fokus mancher Investoren auf Nel und Co lenken.Nel profitiere aktuell von der Energiepreisrally und den Plänen europäischer Länder unabhängiger von russischen Energiequellen zu werden. Dennoch bleiben Investments in einzelne Wasserstoffaktie riskant und sind von hoher Volatilität gekennzeichnet, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 16.03.2022)Börsenplätze Nel-Aktie: