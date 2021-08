Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,393 EUR -7,29% (05.08.2021, 10:38)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,54 NOK -6,04% (05.08.2021, 10:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel habe am gestrigen Mittwoch einen herben Verlust hinnehmen müssen. Knapp acht Prozent Minus stünden bei dem Wert zu Buche. Zudem habe er ein starkes charttechnisches Verkaufssignal generiert. Darauf sollten Trader jetzt unbedingt achten.Die Nel-Aktie habe ihre Chance auf einen Rebound vertan. Zum fünften Mal sei sie die Unterstützungszone, die von den Zwischentiefs bei 16,50 und 17,20 NOK ausgehe, angelaufen. Das Handelsvolumen, welches zuvor während des mittelfristigen Abwärtstrends deutlich abgenommen habe, habe auf eine Trendwende hingedeutet. Jedoch habe sich durch kritische Analystenstimmen der Verkaufsdruck erhöht und der Titel sei am gestrigen Mittwoch unter den Support-Bereich gerutscht.Charttechnisch betrachtet sehe es jetzt übel aus. Falle der Wert jetzt auch noch nachhaltig unter die Unterstützung an der 15-NOK-Marke, stünde er in einem schwach gehandelten Preisbereich. Ein rascher Abverkauf bis zur nächsten Unterstützung am Zwischenhoch bei 13,27 NOK wäre wahrscheinlich die Folge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link