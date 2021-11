Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In Europa respektive in Deutschland nehme das Thema Wasserstoff an Fahrt auf. Die fünf norddeutschen Küstenländer würden ihre Anstrengungen zum Ausbau der gemeinsamen Wasserstoffstrategie intensivieren. Dabei würden sie die Einrichtung einer Leit- und Koordinierungsstelle erwägen. Generell sei es für Wasserstoff-Pure-Player wie ITM Power, Nel und Co positiv zu werten, dass immer stärker auf den Energieträger gesetzt werde.Bei der Gestaltung hätten sie eng mit der Wirtschaft in Norddeutschland zusammenarbeiten wollen, wie die Wirtschafts- und Verkehrsminister von Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein bei einem Treffen am Freitag in Bremen mitgeteilt hätten."Wir sind entschlossen, die Strategie und den damit verbundenen Transformationsprozess konsequent weiter voranzutreiben, um unsere Wirtschaft und Industrie zu revolutionieren, die Energiewende zu realisieren und als führende Wasserstoff-Region norddeutsche Erfolgsgeschichte zu schreiben", so Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos).Vor allem "grüner" Wasserstoff, für dessen Herstellung Ökostrom eingesetzt werde, solle beim klimafreundlichen Umbau von Produktionsprozessen in der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Umstritten sei aber, in welchen Bereichen genau "grüner" Wasserstoff zum Einsatz kommen solle. Derzeit sei der Energieträger noch knapp und vergleichsweise teuer.Wasserstoff sei und bleibe ein spannendes Anlagethema. Investments in kleine, nicht profitable Pure-Player wie Nel oder ITM Power seien allerdings mit hohen Risiken behaftet. Um dieses auf mehreren Schultern zu verteilen, sei der E-Wasserstoff Europa Index ins Leben gerufen worden. In diesem seien neben den beiden genannten Wasserstoff-Unternehmen weitere hochinteressante Gesellschaften mit Wasserstoff-Bezug vertreten.Zuletzt hätten die Wasserstoff-Aktien wie Nel oder ITM Power wieder an Fahrt aufgenommen. Das spiegle sich auch an der Kursentwicklung des E-Wasserstoff Europa-Index wider. Bei Schwäche bleiben Produkte mit niedrigem Hebel auf das volatile Aktienbarometer kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link